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Öğretmenler Kendileri Pişirdi Kendileri Yedi.

ÖĞRETMENLERİN BALIK EKMEK ZİYAFETİ BU YILDA SÜRDÜ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 13:45
Öğretmenler Kendileri Pişirdi Kendileri Yedi.
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ÖĞRETMENLER BALIK EKMEK YEDİ, MUMYA BALIKLARI İNCELEDİ

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere balık ekmek ikram etti. Onlar bizim başımızın tacı diyen Balcı, öğretmenlerle birlikte palamut şiş, palamut köfte, palamut ızgara pişirdi.


İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi düzenlenen etkinlikte Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı öğretmenleri unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, anlamlı günde öğretmenlerle bir araya geldi.


ÖĞRETMENLER BAŞIMIZIN TACI

Öğretmenlere Türkiye’de tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdiren, mumya balıklar hakkında bilgi veren, ardından da balık ekmek ikram eden müze kurucusu Kenan Balcı: *Öğretmenler günü nedeniyle ilçemizde bulunan öğretmenlere balık ekmek ikram ettik. Onların hakkını ödeyemeyiz. Bizleri geleceğe taşıdılar. Şimdi ise çocuklarımızı, torunlarımızı geleceğe taşıyorlar onlara her zaman minnettarız. Bugün de onlarla birlikte tesisimizde balık ekmek pişirdik. Keyifli anlar yaşadık. Tüm öğretmenlerimizin bu vesile ile öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.


ÖĞRETMENLER IZGARA BAŞINA GEÇTİ

Düzenlenen etkinlikte öğretmenlere balık pişirmenin de püf noktalarını anlatan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı: “Öğretmenlerimizle birlikte ızgara başında balık pişirdik. Onlar içinde farklı bir anı oldu. Bizim için öğretmenlerimiz çok değerli. Bizim güneşimiz. Halkın güneşi. Halkın yol göstericisi. Öğretmenleri ne kadar anlatsak az gelir. Onlara çok teşekkür ederim. Bize güzellikleri öğrettikleri için. Onlara her zaman minnettarız” diye konuştu.


MÜZEYİ GEZDİLER MUMYA BALIKLARA HAYRAN KALDILAR

Kendileri için düzenlenen etkinlikten ötürü çok mutlu olduğunu belirten öğretmen Bayram Kızılboğa: “Bugün Türkiye’de tek olan balık müzesini ziyaret ettik. Gerçekten görünce şok olduk. İlk defa hayatımızda gördüğümüz balıklar var. Ayrıca palamutu biz sadece tavada yapardık. Bugün burada palamut şişi, palamut köfteyi gördük. Hatta arkadaşlarla pişirdik. Lezzeti çok güzeldi. İlk defa yedik. Bu anlamlı günde Kenan beyin bizi davet etmesi bizi çok onure etti. Kendisine bizleri unutmadığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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