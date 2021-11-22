Öğretmenler Günü Manifestosu

Akıllı, ahlaklı ve devrine uygun üretken olma özelliği, her bölge için bulunduğu coğrafyaya

ve küresel şartlara göre farklı cevaplara sahiptir.



Her toplum bunları dikkate alarak kendine özgü cevapları bulmak ve ülkenin eğitim ve

öğretim hedeflerini buna göre belirlemekle yükümlüdür.



Milli kaynaklarımızın en değerlisi gençlerimiz, bizim hazinemizdir. Maalesef bugün onları

her aşamada çeşitli sınavlarla ayrıştırıyoruz. Bu sınav sonuçlarına göre bir yandan en değerli

cevherlerimizi ifşa ediyoruz diğer yandan da sınavlarda başarılı olamadığı gerekçesiyle büyük

bir çoğunluğa, kendini psikolojik olarak değersiz ve yetersiz hissettiriyoruz.

Binaenaleyh;

1- Tarihi kültür ve ilim mirasımız temelinde bir Maarif Manzumesi

oluşturulmalıdır.

1- Eğitim-öğretim sürecinin mimarı öğretmenlerimiz bu temelde yetiştirilmeli,

maddi ve manevi her anlamda toplumda hak ettiği konuma eriştirilmelidir.

2- Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen ücretli/sözleşmeli öğretmenlik

uygulamaları kaldırılmalıdır.

3- Milli eğitim aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Eğitim yöneticileri,

ehliyet ve liyakat öncelikli devlete ve millete hizmeti şiar edinenler arasından

atanmalıdır.

4- Ahlak ve değerler eğitimi tüm okul programlarında uygulanmalı ve anaokulu

seviyesinde başlatılmalıdır.

5- Seçilmiş okul-seçilmiş öğrenci uygulaması kaldırılmalıdır.

6- Özel okul-özel öğretim uygulaması lise seviyesine kadar kaldırılmalıdır.

Eğitim Mil-Sen