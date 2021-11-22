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Öğretmenler Günü Manifestosu
Öğretmenler Günü Manifestosu
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Öğretmenler Günü Manifestosu

Eğitim ve öğretim, Hakikatin peşinde koşan, öz bilgisine ulaşmış, sorgulayan, bilgiyi analiz edebilen ve üretebilen bireyler yetiştirmek temelinde gerçekleşmelidir. Eğitim ve öğretim süreci bir yönüyle bilimsel ve kabul edilmiş evrensel bilgiye atıf yaparken diğer yönüyle ait olduğu toplumun kültürel ve tarihi düşünce mirasını barındırmak durumundadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 16:49
Öğretmenler Günü Manifestosu
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Akıllı, ahlaklı ve devrine uygun üretken olma özelliği, her bölge için bulunduğu coğrafyaya
ve küresel şartlara göre farklı cevaplara sahiptir.


Her toplum bunları dikkate alarak kendine özgü cevapları bulmak ve ülkenin eğitim ve
öğretim hedeflerini buna göre belirlemekle yükümlüdür.


Milli kaynaklarımızın en değerlisi gençlerimiz, bizim hazinemizdir. Maalesef bugün onları
her aşamada çeşitli sınavlarla ayrıştırıyoruz. Bu sınav sonuçlarına göre bir yandan en değerli
cevherlerimizi ifşa ediyoruz diğer yandan da sınavlarda başarılı olamadığı gerekçesiyle büyük
bir çoğunluğa, kendini psikolojik olarak değersiz ve yetersiz hissettiriyoruz.
Binaenaleyh;
1- Tarihi kültür ve ilim mirasımız temelinde bir Maarif Manzumesi
oluşturulmalıdır.
1- Eğitim-öğretim sürecinin mimarı öğretmenlerimiz bu temelde yetiştirilmeli,
maddi ve manevi her anlamda toplumda hak ettiği konuma eriştirilmelidir.
2- Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen ücretli/sözleşmeli öğretmenlik
uygulamaları kaldırılmalıdır.
3- Milli eğitim aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Eğitim yöneticileri,
ehliyet ve liyakat öncelikli devlete ve millete hizmeti şiar edinenler arasından
atanmalıdır.
4- Ahlak ve değerler eğitimi tüm okul programlarında uygulanmalı ve anaokulu
seviyesinde başlatılmalıdır.
5- Seçilmiş okul-seçilmiş öğrenci uygulaması kaldırılmalıdır.
6- Özel okul-özel öğretim uygulaması lise seviyesine kadar kaldırılmalıdır.

Eğitim Mil-Sen 

Son Güncelleme: 22.11.2021 16:55
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