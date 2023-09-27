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Öğrencilerin Ulaşım Sorunları Çözülmeli!

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 11 Eylül’de Antakya’da başlayan Eğitim ve Öğretim hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Okulların açılacağı tarih belli olmasına rağmen, özellikle Antakya ve Defne okullarında birçok sorun çözülmeden okullar açıldı. Şu an öğrencilerin en büyük sorunlarının başında ulaşım sorunu geliyor” ifadesini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 17:11
Öğrencilerin Ulaşım Sorunları Çözülmeli!
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Antakya-Defne okullarında birçok sorun olduğunu ifade eden Çalışkan, “Antakya-Defne özelinde okullarımızın birçok sorunu var. Bu sorunların 3 ayağı var. Birincisi Millî Eğitim Bakanlığı’nın okulun açılış tarihine kadar okulları yetiştirememiş olması, okulların uygun koşulları sağlayamamış olması. İkinci ise öğretmenlerin bir yandan okulları açma telaşı ile uğraşırken diğer yandan da Konteyner kent yönetimlerinde yer alması ve konteyner kentlerinde sorunlarla ilgilenmesi.

Üçüncü ise velilerin ve öğrencilerin kendi içinde bulundukları durum. Şu an bu saydığımız sorunların herhangi biri giderilebilmiş değil.” Dedi.
Çalışkan ayrıca, “Bu koşullarda şu an en önemli şey okulların hızlı bir şekilde eğitime yeniden adapte olmasıdır. Bakım-onarım çalışmalarının yapılmasıdır. Aradan geçen 3 haftada hala hazır olmayan okulların olduğunu biliyoruz. Bazı okulların dış duvarları bile hazır değil.

Su kesintileri, elektrik kesintileri devam ediyor. Tüm bunların yanında bazı öğrencilerin maddi yetersizlikten dolayı çeşmedeki suyu içmek zorunda kaldığını duyuyoruz. Bugün bu çocuklar içecek su parasını zor buluyorken, okula devamlılığını nasıl sağlayabilir. Nasıl eğitime adapte olabilir?” ifadelerini kullandı.
Okullarda en büyük sorunlardan birinin ulaşım olduğuna dikkat çeken Çalışkan, “Bazı okulların birleşmesiyle eğitimin en önemli sorunu ulaşım olmuştur.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Taşımalı eğitimin şu koşullarda yetersiz olduğunu, bu noktada yetkililerin gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerin her koşula rağmen okula gitme alışkanlıklarından vazgeçirmemek gerekiyor. Önümüzde uzun bir kış dönemi var. Kış koşullarına uygun olarak doğru düzenlemelerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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