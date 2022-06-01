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Öğrencilerin korkulu rüyası: Sınavlar Uzmanından sınavlarla baş etmenin 5 etkili yolu

Sınavlar, birçok aile için stresli ve endişeyle geçen bir süreç. Çok yoğun geçen sınava hazırlık dönemi sonucunda öğrenciler, öğrendikleri bilgileri sınav sırasında etkili bir biçimde kullanamama kaygısı yaşarken, aileler de onlara nasıl destek olmaları gerektiği konusunda endişeler yaşıyor. Yeni döneme planlı bir şekilde eksikleri tamamlayarak girmek sınav stresini azaltmada önemli etmen

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 15:50
Öğrencilerin korkulu rüyası: Sınavlar Uzmanından sınavlarla baş etmenin 5 etkili yolu
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Online eğitim platformu GoStudent, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin bu kaygılarına psiko-pedagog ve okul motivasyonu uzmanı Brigitte Prot ile yardımcı oluyor. Prot, birebir özel eğitim ve eğitmen aracılığıyla sınavlarla baş etme konusunda öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğinin 5 altın kuralını paylaşıyor. 

1/ Yaşadığı zorluklar karşısında çocuğunuzu rahatlatmaya yardımcı olur

Yalnızlık, günümüz öğrencilerinin en büyük düşmanıdır. Özellikle zorluklarla karşılaştıklarında ve artık bunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerinde. Dışarıdan koçluk yapan özel bir öğretmenle desteklenen öğrenciler için bu özel öğretmenler, bir değerlendirici değil, öğrencilere süreçlerinde eşlik etmek ve onların eksik kaldığı konularda onları eğitmek için destekleyicidirler. Öğrenciler özel öğretmenleriyle yargılanma korkusu olmadan, zorlandıkları konular hakkında konuşurken daha rahatlar. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarmada ve eksik kaldıkları noktalarda da ihtiyaçları belirlemede önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle birebir eğitim, öğrencilere süreçte eşlik etmek, güvenlerini yeniden kazandırmak için önemlidir.

2/ Uygun bir eksikleri giderme programı oluşturur

Özellikle yıl boyunca çalışılan kavramların tekrarlanması söz konusu olduğunda, nereden başlayacağını bilmek genellikle zordur. Tüm yılın konuları aşılamaz görünebilir. Birebir eğitim hem öğrenilenleri pekiştirmek hem de eksik kalınan noktalara odaklanmak için oldukça etkili olur. Sınavlarda ileriye dönük bakmak, bir eylem planının ilk adımıdır. Bunun için öğrencinin kendini güvende hissetmesi gerekir. Planlı bir program, stres olmadan kademeli olarak ilerlemelerini sağlar. İlk önce neyin öğrenilmesi gerektiğini ve neyin gerekli olduğu gözden geçirilmelidir. Eksik olan konular giderilmelidir. Bazı konular ise küçük hatırlatmalarla olması gereken noktaya gelir.  Birebir özel eğitim, başarı için bir çerçeve oluşturmuş olur. 

3/ Örneklerle pratik yaparak kolay öğrenmelerine yardımcı olur

Eksikleri tamamlama dönemi için teoriden pratiğe geçmek esastır. Pratiğe geçildiği zaman öğrenci daha kolay öğrenir ve sınavın somut sorularıyla bağlantı kurar. Böylelikle kendilerini daha kolay gözlemleyebilir ve hazırlayabilirler. Bu tarz bir eğitim öğrencilere kendilerini daha güvende hissettirir ve motivasyonlarını geliştirir.

4/ Olabilecek bir sorunun önüne geçmeye yardımcı olur

Eksikleri tamamlama döneminde öğrenci çözemediği bir problemle karşı karşıya kalabilir ve kendini başarısız hissedebilir. Bir sorunu kendi başınıza çözmeye çalışmak zaman kaybı ve motivasyon kaybına neden olabilir. Hatta öğrencilerin okuldan uzaklaşmasına bile sebep olabilir. Bu nedenle birebir çalışacağınız özel öğretmen her öğrencinin ihtiyaçlarına odaklanır ve derslerinde ilerleme kaydetmesine yardımcı olur. 

5/ Özgüven kazanmasına yardımcı olur

Bir spor koçu gibi, bir okul koçu da zihni eğitmek için hazırdır. Güvenilir ve ilgili bir üçüncü şahsa karşı desteklendiğini ve çalışmalarından sorumlu olduğunu hissetmek, öğrencilerin özgüven kazanmalarını sağlar.  Özel öğretmeninden her an yardım isteyebileceklerini bilmek onları rahatlatır. Buradaki en önemli nokta düzenliliktir. Düzenli olarak alınan dersler öğrencileri bir sonraki adıma ulaştırır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.06.2022 17:59
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