Öğrenciler İbb’nin Yurtlarına Yerleşmeye Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan öğrenci yurtları hayata geçti. 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kız öğrencilerin başvuru yaptığı üç İBB yurdunda yerleştirme işlemleri tamamlandı. 6 günlük süre içerisinde 4 bin 18 başvuru alan yurtlara, 625 kız öğrenci yerleşme hakkı kazandı. Öğrenciler, İBB yurtlarında 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında aylık sadece 600 TL’ye konaklayabilecek.

YERLEŞTİRME PUANLAMAYA GÖRE YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ruhsat alan, biri Beyoğlu Örnektepe, ikisi de Avcılar'da bulunan yurtlara öğremci seçilirken; şeffaf ve adil bir sistem kullanıldı. 4 bin 18 aday için puanlama oluşturuldu. Devlet üniversitesi öğrencisi olmak ve özel üniversiteye yüzde 100 burslu yerleşmek aranan şartların başında yer aldı.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖZEL KONTENJAN

Şehit ve gazi çocukları için yüzde 10’luk kontenjan ayrılan sistemde, afet bölgelerinden gelmiş olmak da yurtlara yerleşmek için puana olumlu olarak yansıdı. Yerleşme puanını etkileyen diğer kriterler arasında; sınava ilk girişte üniversiteye yerleşmiş olmak, ailenin toplam geliri, anne babanın sağ olup olmaması, boşanmış veya evli olmaları, uluslararası yarışmalarda başarı göstermiş olmak da yer aldı.

HEDEF BİN KİŞİ

İlk etapta Avcılar'da ve Beyoğlu'nda açılan üç kız öğrenci yurdunda 625 kız öğrenciye hizmet verilecek. Bu kapasitenin, eğitim takviminin ikinci yarısında Gaziosmanpaşa'da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması hedefleniyor. İBB yurtlarının seçimi güvenli ortam ön planda tutularak yapıldı. Ulaşım ağına ve üniversitelere yakınlık mesafeleri dikkate alındı. Engelli bireylerin de unutulmadığı İBB yurtlarında, bazı odalar öğrencilerin ihtiyacı olan ekipman ve eşyalarla donatılarak erişilebilir hale getirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)