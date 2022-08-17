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Öğrenci İstanbulkartta Online Başvuru Dönemi

Öğrencilerin ulaşım kartlarına kolayca erişebilmesi için, Öğrenci İstanbulkart başvurularına kolaylık getirildi. Başvurular artık İstanbulkart Başvuru Merkezlerine yerine sadece online olarak yapılacak. Kartlar, kayıt sonrasında ev veya okul adreslerine gönderilecek. Dileyenler, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de Öğrenci İstanbulkartlarını teslim alabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:38
Öğrenci İstanbulkartta Online Başvuru Dönemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaşam kartına dönüştürdüğü İstanbulkartta bir yenilik daha hayata geçiyor. Öğrenci İstanbulkart başvuruları, İstanbulkart Başvuru Merkezlerine gitmeye gerek kalmadan sadece www.istanbulkart.istanbul adresinden gerçekleştirilecek. Kart sahipleri, başvuru süreci tamamlandıktan sonra arzu ettikleri teslimat seçeneğiyle yeni kartlarına ulaşacak. Teslimat tercihine göre ücretsiz olarak kampüse veya kargo bedelli olarak adrese gönderim yapılacak. Online başvuru ve ödeme sonrası İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de teslimat gerçekleştirilecek.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Yeni dönemde Öğrenci İstanbulkart başvuruları, İstanbulkart Başvuru Merkezleri yerine web adresinden yapılacak. Öğrenci İstanbulkart almak isteyenler, www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresini ziyaret ederek birkaç adımla başvurularını gerçekleştirebiliyor. İlk adım olarak web adresinden telefon numarasıyla giriş yapması ya da kayıt olması isteniyor. Bireysel İstanbulkart profili oluşturulduktan sonra ana sayfada yer alan ‘Kart Başvurusu’ seçeneğine gidilerek, başvuru seçenekleri arasında ‘Öğrenci’nin seçilmesi ise diğer adımı oluşturuyor. Yönlendirmeler takip edilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra teslimat tercihi yapılarak başvuru sonlandırılıyor. Üç farklı teslimat seçeneği sunulduğu Öğrenci İstanbulkart başvurularında İstanbul dışında teslimat yapılmıyor. Mevcut Öğrenci İstanbulkart sahipleri yeni kart başvurusunda bulunmadan mevcut kartlarını kullanmaya devam edebilir.

FİZİKİ KART HENÜZ ULAŞMAYANLAR İSTANBULKART MOBİL’İ KULLANABİLİR

İstanbulkart Mobil, fiziksel kart olmadan da dijital kart sayesinde Marmaray dışında İstanbul içi tüm ulaşım ödemelerini QR kodla yapabilme imkânı sunuyor. İstanbulkart Mobil üzerinden kişiye özel tanımlanan dijital kart tüm indirim, aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri saklı tutarak ulaşım ödemelerini gerçekleştiriyor. Dijital Öğrenci İstanbulkart üzerinden QR kodla yapılan ulaşım ödemeleri öğrenci tarifesi üzerinden hesaplanıyor.

Dijital kart, aktif öğretim hayatı bittikten 6 ay sonra tam tarife üzerinden hesaplanmaya başlıyor. Öğretim hayatına 6 aydan uzun süre ara vermiş ancak tekrar öğrenci olan kullanıcıların Dijital İstanbulkartı, belirli aralıklarla sistemden sorgulanarak Dijital Öğrenci İstanbulkartına dönüşüyor. Dijital kartın tam tarifede kalmaya devam etmesi durumunda aktif öğrencilik statüsü olan kullanıcıların ALO153 Çözüm Merkezi üzerinden kayıt açması gerekiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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