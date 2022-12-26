Öğle Yemeğini Ümraniye Kent Lokantısı’nda Yedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle yemeğini Ümraniye Esenşehir Mahallesi’ndeki Kent Lokantası’nda öğrencilerle birlikte yedi. İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında 20 Aralık’ta hizmete giren Kent Lokantası’nda öğrencilere mercimek çorbası, etli güveç, bulgur pilavı, cacık, ekmek ve sudan oluşan 29 TL’lik menüyü servis etti. Bir vatandaşın, “Seni benden, beni senden, canı candan, insanı insandan ayıran haramzadelere bu memlekette yer yok” sözlerine, “Memleketin her anı, helal olsun milletimize” şeklinde yanıt veren İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını da yemek servisi sırasında yaptı.

ÜMRANİYE / İSTANBUL

“OLDUKÇA YÜKSEK ETKİLEŞİM VAR”

“Hayırlı olsun Kent Lokantamız” diyen İmamoğlu, “Sayısı arttıkça memleketimizin, özellikle İstanbul'un başta öğrencileri, çalışanları, emeklileri geliyorlar, faydalanıyorlar; görüyorum. Oldukça da yüksek bir etkileşim var. Yani beklenilen saat diliminden daha az saatte bitiyor. Bunların hepsi güzel şeyler. Ben de servisi başlatarak böyle güzelliğe bereket katmak konusunda büyük keyif alıyorum. Tabii Kent Lokantalarının sürecinin hanımefendilerin ellerinde olması ayrı bir tat veriyor bana” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, yemek servisinden sonra, çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir toplulukla birlikte, keyifli bir sohbet eşliğinde öğle yemeğini yedi. Masadaki bazı öğrencilerin İBB yurtlarında kaldığını öğrenen İmamoğlu, “Yurtlarımızda olduğunuz için çok mutluyum. Sizi hem bir zenginlik hem bir yol arkadaşı olarak görüyorum; İstanbul’un yol arkadaşı, iyiliğin yol arkadaşı, doğru olmanın yol arkadaşı. Bu konuda yeni bir dönem başlattık sizlerle. Umarım bu hep devam eder. Seneye 5000’in üstünde gencimiz olacak. İleride, ‘Biz bu yurtların ilk öğrencileriydik’ deyip, bu kültüre, bu felsefeye sahip çıkmanızı da istiyorum” dedi. Lokanta çıkışında bir vatandaş İmamoğlu’na, Kürtçe, “Em te hez dikim” şeklinde seslendi. Vatandaş, kendisine, “Anlamını da de bana” diyen İmamoğlu’na, “Seni çok seviyoruz. Sen, bizim bir tanemizsin” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı da “Kurban olurum sana” oldu. İmamoğlu, başka bir vatandaşın, “Biz bir işçiyiz. Bu lokanta gerçekten çok iyi oldu” sözlerine ise, “Tam da istediğimiz o kardeşim” yanıtını verdi.

SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. Sayıları 5’e ulaşan Kent Lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar’da hizmet veriyor. 12 Aralık’ta Sultanbeyli Kent Lokantası’nı hizmete açan İmamoğlu, toplam 9 Kent Lokantası açmayı planladıklarını belirterek, “Ama ihtiyaç olması halinde, ‘Daha fazla ne yapabiliriz’ diye de bakacağız” şeklinde konuşmuştu.