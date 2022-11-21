Ogem Kuluçka Programı Yeni Dönem Başvuruları Başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ desteğiyle, oyun dünyasında kendini geliştirmek isteyen gençlerin her aşamada destek alabilmeleri için kurulan OGEM (Oyun Geliştirme Merkezi), oyun sektöründe kariyer hedefleyen gençleri; fikir sahibi geliştiricileri, oyun girişimcilerini, mentorlar, sektör profesyonelleri, tasarımcılar, akademisyenler, teknoloji şirketleri ve oyun yatırımcılarından oluşan bir ekosistemin parçası haline getirmeyi hedefliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SARAÇHANE/İSTANBUL

Bu hedeften yola çıkarak oyun geliştirici genç girişimcileri bir araya getiren OGEM Kuluçka Programı’nda genç girişimciler, oyun geliştirme döneminde ihtiyaç duydukları farklı alanlarda destek alıyor, mentorlarla bir araya geliyor, eğitimlere katılıyor, çalışma alanlarını kullanarak deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyor ve ihtiyaç duyduğu her konuda girişimci koçlarıyla iletişime geçiyor. Oyunlarının lansman döneminde ise tanıtım desteği alıyor ve yatırımcılarla bir araya geliyor. Böylece OGEM, genç girişimcilere oyunlarını ortaya çıkarma ve dünyanın her yerinde duyurma şansı tanıyor.

Oyun geliştirici ekiplerine sayısız olanaklar tanıyan OGEM Kuluçka Programı’nda yeni dönem başvuruları başladı. 27 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek başvurular arasından seçilecek 8 ekip, 6 ay boyunca kuluçka programına dahil edilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )