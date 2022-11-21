banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.490,46
ALTIN
1.043,26
DOLAR
18,63
STERLİN
22,02
EURO
19,07
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)
Son Dakika
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili...
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu Şehri Ve Ülkeyi Nasıl Ayağa Kaldırırız Siz Hayal Edin”
Son Dakika
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu...
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi
Son Dakika
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde...
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi Arazisini Yaşam Merkezi Yaptık
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi...

Ogem Kuluçka Programı Yeni Dönem Başvuruları Başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ desteğiyle kurulan OGEM (Oyun Geliştirme Merkezi)’de kuluçka programının yeni dönem başvuruları 27 Kasım 2022 tarihine kadar devam ediyor. Bu programda oyun geliştirici ekipler, mentorluk desteğinden eğitime, reklam ve pazarlamadan çalışma alanı tahsisine kadar birçok destekten faydalanabiliyor!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:37
Ogem Kuluçka Programı Yeni Dönem Başvuruları Başladı!
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ desteğiyle, oyun dünyasında kendini geliştirmek isteyen gençlerin her aşamada destek alabilmeleri için kurulan OGEM (Oyun Geliştirme Merkezi), oyun sektöründe kariyer hedefleyen gençleri; fikir sahibi geliştiricileri, oyun girişimcilerini, mentorlar, sektör profesyonelleri, tasarımcılar, akademisyenler, teknoloji şirketleri ve oyun yatırımcılarından oluşan bir ekosistemin parçası haline getirmeyi hedefliyor. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

SARAÇHANE/İSTANBUL

Bu hedeften yola çıkarak oyun geliştirici genç girişimcileri bir araya getiren OGEM Kuluçka Programı’nda genç girişimciler, oyun geliştirme döneminde ihtiyaç duydukları farklı alanlarda destek alıyor, mentorlarla bir araya geliyor, eğitimlere katılıyor, çalışma alanlarını kullanarak deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyor ve ihtiyaç duyduğu her konuda girişimci koçlarıyla iletişime geçiyor. Oyunlarının lansman döneminde ise tanıtım desteği alıyor ve yatırımcılarla bir araya geliyor.  Böylece OGEM, genç girişimcilere oyunlarını ortaya çıkarma ve dünyanın her yerinde duyurma şansı tanıyor. 

Oyun geliştirici ekiplerine sayısız olanaklar tanıyan OGEM Kuluçka Programı’nda yeni dönem başvuruları başladı. 27 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek başvurular arasından seçilecek 8 ekip, 6 ay boyunca kuluçka programına dahil edilecek. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Raflarİstanbul’la Doldu
Raflarİstanbul’la Doldu
Ali Babacan’dan İktidar Hedefi ‘Sözde Değil, Özde Hazırız’
Ali Babacan’dan İktidar Hedefi ‘Sözde Değil, Özde Hazırız’
Kenan Onuk Atletizm Pistine Sporculardan Tam Not
Kenan Onuk Atletizm Pistine Sporculardan Tam Not
Terör Mağdurlarını Hastanede Ziyaret Etti
Terör Mağdurlarını Hastanede Ziyaret Etti
İski, Arnavutköy’deki İçme Suyu Arıtma Tesisinin Kapasitesini 2 Katına Çıkardı
İski, Arnavutköy’deki İçme Suyu Arıtma Tesisinin Kapasitesini 2 Katına Çıkardı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169