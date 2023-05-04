OCCO Ekspertiz İstanbul İSTOÇ'Ta Yeni Şubesini Açtı

Türkiye Genelinde Bayilikler Vermeye Devam Ediyor

40 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe deneyim ve birikime sahip olan Tekbaş Grubu, OCCO markası ile tüketicilere araç alım süreçlerinde kredi, ekspertiz, sigorta ve operasyonel destek hizmetleri sunuyor. OCCO’nun en yeni üyesi OCCO Ekspertiz sektörde biriktirdiği deneyimi, kullandığı teknolojik altyapı ve yenilikçi uygulamaları ile fark oluşturmayı amaçlıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 40 YILI AŞKIN DENEYİM

OCCO Ekspertiz, yatırımcılarına sunduğu kusursuz yönetim platformu ile gelir, gider ve kazanç takibi yapmayı kolaylaştırırken, kurumsal anlaşmalar ile ilk günden gelir kazandırmayı amaçlıyor. Bayilere özel detaylı yazılım çözümleri, kurum içi eğitimler, anında çözüm merkezi ve sektörün en geniş bilgi bankası ile işlerini yönetmeleri için onlarca özellik sağlıyor.

İstanbul İstoç'taki şube açılışı, OCCO Ekspertiz'in Türkiye genelindeki büyüme stratejisinin önemli bir adımı. Türkiye'nin tüm illerinde bayilikler açarak daha geniş kitlelere ulaşmayı, yenilikçi hizmetler sunarak büyümeye ve değer oluşturmayı hedefliyor.

OCCO Ekspertiz Hakkında:

OCCO Ekspertiz, Tekbaş Teknoloji A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve OCCO Global çatısı altında yenilikçi fikirlerle ürün ve hizmetler geliştiren bir ekspertiz markasıdır. Türkiye'nin her köşesinde franchise bayilikler vererek büyümeyi hedefleyen OCCO Ekspertiz, otomotiv sektöründeki tecrübesi, teknolojik altyapısı ve yenilikçi uygulamalarıyla sektörün öncüsü olma yolunda ilerliyor. Marka, araç alım süreçlerinde kredi, ekspertiz, sigorta, yazılım ve operasyonel destek hizmetlerini sunarak tüketicilere güvenilir ve kaliteli hizmet sağlamayı amaçlıyor.

Daha fazla bilgi için: www.occoekspertiz.com

İletişim:

OCCO Ekspertiz Basın İlişkileri E-posta: [email protected] Telefon: +90 850 346 62 26

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)