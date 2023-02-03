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Ocak Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulanları Beli Oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ocak tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Sinan Ateş suikastinden seçim sürecine, Ronaldo’nun transferinden EYT düzenlemesine kadar Ocak ayında en çok konuşulan içerikler şu şekilde oldu;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2023 Cuma 16:19
Ocak Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulanları Beli Oldu
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  • Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
  • Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer oldu. Ronaldo, Al Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesinin ardından, Türkiye seçim atmosferine girdi.

  • Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan yaşamını yitirdi.
  • Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.
  • İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Nazi yanlısı Rasmus Paludan'ın Kur’an-ı Kerim yakması Türkiye’de ve dünyada çeşitli protestolarla kınandı.
  • Orta gelirliyi konut sahibi yapacak “Yeni Evim” kampanyasına başvurular başladı. 15 yıl vade ile 0,69 faizli kredilerin geçerli olduğu kampanya 81 il için de kullanılabilecek.
  • Asya ülkesi Nepal’in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 mürettebatın yer aldığı yolcu uçağı düştü. Kazada 68 kişi yaşamını yitirdi.
  • İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında hizmet verecek olan metro hattı açıldı. Kâğıthane’den havalimanına varış süresi 24 dakika olarak belirlenirken, hatta 8 durak bulunuyor.
  • 6’lı masa tarafından hazırlanan 9 ana başlık, 75 alt başlıktan oluşan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” açıklandı.
  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş şartını kaldıran düzenleme meclise sunuldu.

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