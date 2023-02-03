Ocak Ayında Türkiye'nin En Çok Konuşulanları Beli Oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ocak tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Sinan Ateş suikastinden seçim sürecine, Ronaldo’nun transferinden EYT düzenlemesine kadar Ocak ayında en çok konuşulan içerikler şu şekilde oldu;