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O-1 Yolu Uzunçayır Kavşağı’nda 3 Gece Çalışma Yapılacak

Kadıköy Fikirtepe Kavşağı inşaatına hız veren İBB, çelik köprülerde betonarme tabliye çalışmasına başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:46
O-1 Yolu Uzunçayır Kavşağı’nda 3 Gece Çalışma Yapılacak
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Bu nedenle, bu geceden itibaren 3 gece boyunca 23:00 -06:00 saatleri arasında Uzunçayır Kavşağı mevkiinde O1 Yolu trafiğe kapatılacak. Metrobüs de kontrollü olarak çalıştırılacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı işi kapsamında, O1 Yolu Uzunçayır Metrobüs İstasyonu mevkiinde çelik köprü üzeri betonarme tabliye çalışmalarına başlıyor.


Yapılacak çalışma esnasında, Kadıköy -15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, 18.08.2020 (bu gece), 19.08.2020 ve 20.08.2020 tarihleri arasında gece 23:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında yol kapatılacak. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Metrobüs hattında ise, 19.08.2020 ve 20.08.2020 tarihleri arasında gece 23:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında çalışma yapılan bölgede kontrollü geçiş yapılacak.


Sürücüler alternatif güzergah olarak:


1- Bağdat Caddesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinden gelen araçlar, Kadıköy Belediyesi istikametinden Kurbağlıdere Caddesi Uzunçayır Caddesi bağlantısı ile D-100 e ulaşarak Uzunçayır Kavşağı kollarını kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ile Anadolu Otoyolu ve D-100 Ankara istikametlerine erişim sağlayabilir.


2- Söğütlüçeşme ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu istikametinden O-1 yoluna katılmış araçlar, Uzunçayır Kavşağından Göztepe istikametine yönlendirilerek Göztepe Kavşağı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ile Anadolu Otoyolu ve D-100 Ankara istikametlerini kullanabilir.

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