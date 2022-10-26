“Nâzım’ın Bursa Yılları” İstanbullularla buluştu

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Edebiyat Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin sonuncusu 25 Ekim Salı akşamı Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Abidin Dino Salonu’nda gerçekleştirildi. Nâzım Hikmet’in Bursa yıllarının anlatıldığı söyleşinin konuğu Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Yazar Güney Özkılınç oldu. Halil İbrahim Özcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Özkılınç, Nâzım’ın Bursa’da geçirdiği yıllarda ürettiği eserlerini, dostluklarını, cezaevi sürecini dinleyicilerle paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Özkılınç, Nâzım Hikmet’in 11 yıl süren tutsaklığını geçirdiği Bursa Cezaevi’nde Memleketimden İnsan Manzaraları, Piraye İçin Yazılmış: Saat 21 – 22 Şiirleri gibi en önemli eserlerini verdiğini belirtirken aynı zamanda Bursa’daki etkisinin sadece eserleriyle de olmadığına dikkat çekti. Nâzım’ın Bursa’da kaldığı süre boyunca yarattığı etkinin şehrin tamamına sirayet ettiğini belirten Güney Özkılınç, Nâzım’ın yapmış olduğu insan portreleri ile halen Bursa’da bazı evlerde karşılaşılabileceğini söyledi. Özkılınç, Nâzım’ın Bursa’da geçirdiği süre boyunca hem sanatsal anlamda hem de yaşama kattığı değer anlamında önemli bir şair olduğunu belirterek Nazım’a Bursa’da yer açılması yönünde yaptıkları çalışmaları aktardı.

Güney Özkılınç’ın söyleşisi sonrasında etkinlik BursaMuhalif Gazetesi’nin yapımını üstlendiği Nâzım’ın Servinaz’ı belgeseli ile devam etti. Nâzım Hikmet’in hastalığı gerekçesiyle Bursa Cezaevi’nden özel izin alarak ziyaret ettiği Bursa’nın kaplıcalı oteli Servinaz Otel’in anlatıldığı belgesel izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

