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NTF Ebru Sanatıyla Buluşuyor

Dünle bugünün, gelenekselle modernin buluşması Taksim Sanat’ta başlıyor. Ebru sanatıyla NFT’nin (Dijital Sanat) bütünleştiği ‘Cryptomarbles’, 31 Mayıs’ta ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:09
NTF Ebru Sanatıyla Buluşuyor
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Taksim Metrosu’nun içinde konumlanan bir kültür sanat durağı Taksim Sanat, Ecem Dilan Köse’nin ‘Cryptomarbles’ isimli NFT sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üretken sanatta kullanılan algoritmaların doğadaki oluşum, dağılma, birleşme gibi desenlerle gösterdiği benzerliğe vurgu yapan ‘Cryptomarbles’; 10 dijital sanat, 1 AR ve 1 interaktif çalışmadan oluşuyor. Sergideki çalışmalar, NFT aracılığıyla koleksiyonerlerle buluşturuluyor. 31 Mayıs’ta ziyarete açılacak sergi, 19 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür AŞ’nin iş birliğiyle düzenlenen ‘Cryptomarbles’, dijital dünyanın gelişiminin doğadan kopuk olmadığını anlatıyor. Ayrıca ebru sanatı ile üretken sanatın benzerliklerine değiniyor. 

Bütünsel varoluşu, su üzerinden irdeleyen sanatçı Ecem Dilan Köse, sergi kapsamında ‘NFT Sohbetleri’ başlığı altında söyleşiler de gerçekleştirilecek. Söyleşi programında Selçuk Artut, Garip Ay, Derya Yücel, Hakan Yılmaz, Begüm Güney ve Meriç Aktaş Ateş sanata ve sergiye dair düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak.

ECEM DİLAN KÖSE HAKKINDA

1990 Ankara doğumlu Ecem Dilan Köse, mimari disiplinden gelen kavramsal bir sanatçıdır. Üretim teknikleri itibarıyla dijital sanatçı olarak anılır. Eser üretimlerinde kodlama, artırılmış gerçeklik, VR, yapay zekâ/makine öğrenmesi gibi teknikleri kavramsal anlatılarını method-içerik ilişkisini sağlamak amaçlı kullanır.

Köse; ABD, Rusya, Güney Kore, İngiltere gibi bir çok ülkede eserlerini sergiledi.  Bir çok festivalde dijital ses entegre eserlerini canlı olarak sergileyerek izleyiciye sundu. 

CRYPTOMARBLES HAKKINDA

Üretken sanat, sanatçı tarafından yazılan matematiksel algoritmalar tarafından oluşturulur. Burada sanatçının rolü, otonom bir sistem kurgulamak ve sanatın yaratıldığı algoritmaları tanımlamaktır. Ebru sanatında da bu süreç benzerdir. Boyanın ilk damlası suya değene kadar sistem, üretici sanatta olduğu gibi kurulur. Boyanın suyla buluştuğu andan itibaren ise kurulan sistem içinde (kaos içinde) bir kompozisyon oluşur.

Cryptomarbles  NFT Sergisi Söyleşi Programı                     

3 Haziran – 18.00 - Begüm Güney                 

4 Haziran – 14.00 - Meriç Aktaş Ateş            

                    15.00 - Selçuk Artut                    

                    16.00 - Garip Ay             

6 Haziran - 18.00 - Hakan Yılmaz

8 Haziran – 18.00 – Derya Yücel

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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