Gayri resmi işlere örnek vermek gerekirse okul bitirme ödevi hazırlayan bir öğrencinin;

hazırladığı projeyi herhangi bir yabancı dile çevirmek istemesi genellikle gayri resmi bir şekilde olacaktır. Çünkü yeminli ve noter onaylı çeviri maliyeti karşılamak bu aşamada onun için gereksiz bir masraftan öteye geçmez. Ancak ünlü bir markanın başka bir ülkede sattığı malzemelerin kullanma talimatının bulunduğu kitapçığı çevirme işi önemli ve resmidir. Yanlış çevrilecek bir metin yüzünden pek çok tüketici hataya düşebilir. Satılan ürünler hasar görebilir ve daha da önemlisi markanın ismi ile güvenilirliği zedelenebilir. Dolayısıyla bu tür yazıların tercümesinde noter onaylı tercümeler kullanılır.

Tercümanlık bürolarında görev alan çevirmenler yabancı dil alanında lisans ya da lisans üstü eğitim almışlardır.

Hatta tercihen birkaç yıl yurt dışında yaşayarak pratik dil kullanımı tecrübesi edinenlere öncelik bile verilmektedir. Bunun nedeni ise şudur: Toplumların sahip olduğu kültürlerdeki farklılık dillerine de yansır. Dolayısıyla bir dili anadil seviyesinde konuşup yazabilmek için öncelikle o toplumu doğru analiz edebilmek gerekmektedir. Bu da ancak onlarla zaman geçirmek ile gerçekleşir. Eğitimini tamamlayan tercümanlar istedikleri taktirde farklı uzmanlık alanlarına yönelerek kendilerini o alanda daha etkin hale getirebilirler.

Mesela tıp alanında tercüme yapabilecek kişilerin öncelikle tıp terimleri ile arasının iyi olması gerekir.

Ancak bu sayede doğru bilgi aktarımı gerçekleşir. Yoksa orijinal metni doğru algılayamayan bir tercümanın çevirisinin de sağlıklı olduğundan bahsedilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Ayrıca resmi birimlerde etkin rol oynayacak çevirilerin noter onaylı çeviri olması gereklidir. Şayet tercümede bir hata olmuşsa bunun sorumluluğunun tercümanda olduğu resmen belgelendiğinden ötürü tercümanın bilerek ya da bilmeyerek yapabileceği hataların önüne geçilmiş olur.

Tercümanlık mesleği son derece yaygın olmasına karşın hala kalifiye tercüman bulma konusunda firmaların önemli eksikleri bulunmaktadır.

Çünkü bir tercümanın görevi sadece yazılan kelimelerin yabancı dildeki karşılığını yazmak değil; konu ile ilgili asıl anlatılmak isteneni anlayarak okuyucuya aktarmaktır. Dolayısıyla özellikle noter onaylı çeviri konusunda tercümanlara büyük sorumluluk düşmektedir. Örneğin Farsça dilde yazılmış bir romanı okuyucu ile buluşturmak için görev alan çevirmen; yazarın dünyasına eşlik edebilmelidir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)