banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.188,81
ALTIN
915,31
DOLAR
14,83
STERLİN
19,70
EURO
16,36
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da...
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
Son Dakika
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı

Noter Onaylı Çeviri

Çeviri yani tercümanlık gayri resmi ve resmi işlerde kullanılmak üzere ikiye ayrılır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 14:31
Noter Onaylı Çeviri
banner171

Gayri resmi işlere örnek vermek gerekirse okul bitirme ödevi hazırlayan bir öğrencinin;

hazırladığı projeyi herhangi bir yabancı dile çevirmek istemesi genellikle gayri resmi bir şekilde olacaktır. Çünkü yeminli ve noter onaylı çeviri maliyeti karşılamak bu aşamada onun için gereksiz bir masraftan öteye geçmez. Ancak ünlü bir markanın başka bir ülkede sattığı malzemelerin kullanma talimatının bulunduğu kitapçığı çevirme işi önemli ve resmidir. Yanlış çevrilecek bir metin yüzünden pek çok tüketici hataya düşebilir. Satılan ürünler hasar görebilir ve daha da önemlisi markanın ismi ile güvenilirliği zedelenebilir. Dolayısıyla bu tür yazıların tercümesinde noter onaylı tercümeler kullanılır.

Tercümanlık bürolarında görev alan çevirmenler yabancı dil alanında lisans ya da lisans üstü eğitim almışlardır.

Hatta tercihen birkaç yıl yurt dışında yaşayarak pratik dil kullanımı tecrübesi edinenlere öncelik bile verilmektedir. Bunun nedeni ise şudur: Toplumların sahip olduğu kültürlerdeki farklılık dillerine de yansır. Dolayısıyla bir dili anadil seviyesinde konuşup yazabilmek için öncelikle o toplumu doğru analiz edebilmek gerekmektedir. Bu da ancak onlarla zaman geçirmek ile gerçekleşir. Eğitimini tamamlayan tercümanlar istedikleri taktirde farklı uzmanlık alanlarına yönelerek kendilerini o alanda daha etkin hale getirebilirler.

Mesela tıp alanında tercüme yapabilecek kişilerin öncelikle tıp terimleri ile arasının iyi olması gerekir.

Ancak bu sayede doğru bilgi aktarımı gerçekleşir. Yoksa orijinal metni doğru algılayamayan bir tercümanın çevirisinin de sağlıklı olduğundan bahsedilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Ayrıca resmi birimlerde etkin rol oynayacak çevirilerin noter onaylı çeviri olması gereklidir. Şayet tercümede bir hata olmuşsa bunun sorumluluğunun tercümanda olduğu resmen belgelendiğinden ötürü tercümanın bilerek ya da bilmeyerek yapabileceği hataların önüne geçilmiş olur.

Tercümanlık mesleği son derece yaygın olmasına karşın hala kalifiye tercüman bulma konusunda firmaların önemli eksikleri bulunmaktadır.

Çünkü bir tercümanın görevi sadece yazılan kelimelerin yabancı dildeki karşılığını yazmak değil; konu ile ilgili asıl anlatılmak isteneni anlayarak okuyucuya aktarmaktır. Dolayısıyla özellikle noter onaylı çeviri konusunda tercümanlara büyük sorumluluk düşmektedir. Örneğin Farsça dilde yazılmış bir romanı okuyucu ile buluşturmak için görev alan çevirmen; yazarın dünyasına eşlik edebilmelidir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.03.2022 14:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsra Holding’den “V” Serisi “14 Farklı Ülkeden Yatırımcı Çekti”
İsra Holding’den “V” Serisi “14 Farklı Ülkeden Yatırımcı Çekti”
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
İmamoğlu: Dünyayı kadınlar kurtaracak
“ Covıd-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok”
“ Covıd-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok”
Sahibini arayan Ud Necati çelik belgeseli
Sahibini arayan Ud Necati çelik belgeseli
Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. Kez Koşulacak
Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. Kez Koşulacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169