banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu: “Bireysel faydayı değil,  toplumsal faydayı hakim kılacağız
Son Dakika
İmamoğlu: “Bireysel faydayı değil,  toplumsal...
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...
Son Dakika
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde...
İBB, Kirlenen Kıyı Ve Plajları Anında Temizliyor
Son Dakika
İBB, Kirlenen Kıyı Ve Plajları...
Başkan İmamoğlu Riva'daki İş Birliğinden Memnuniyet Duyuyorum
Son Dakika
Başkan İmamoğlu Riva'daki İş Birliğinden...

Nostajlik Boğaz Turu Yeniden Başladı

Nostaljik uzun Boğaz turları, 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeniden başladı. Boğazın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştirilen tur, her gün, Eminönü’nden başlayıp Anadolu Kavağı’nda son bulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2020 Perşembe 11:42
Nostajlik Boğaz Turu Yeniden Başladı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ,pandemi nedeniyle ara verdiği nostaljik uzun Boğaz turlarını yeniden başlattı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlatılan turlar, Boğaz’ın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştiriliyor.

HER GÜN SAAT 10.35’DE BAŞLIYOR

Boğaz’ın havasını soluma, tüm güzelliklerini seyretme fırsatı tanıyan nostaljik tur, saat 10.35’de Eminönü’ndeki Evliya Çelebi Boğaz İskelesi’nden kalkan vapurla başlıyor.Vapur 10.50’de Beşiktaş, 11.05’de Üsküdar, 11.35’de Kanlıca,12.05’de Sarıyer, 12.15’de de Rumeli Kavağı’na uğradıktan sonra 12.25’de Anadolu Kavağı’nda yolcu indiriyor.

DÖNÜŞ 15.00’DA ANADOLU KAVAĞI’NDAN

Tur, Marmara Denizi’nin Karadeniz’e kavuştuğu şirin balıkçı köyü Anadolu Kavağı’nda yaklaşık 2,5 saat zaman geçirme fırsatı tanıyor. Dönüş ise saat 15.00’da Anadolu Kavağı’ndan başlıyor.Vapur, 15.10’da Rumeli Kavağı, 15.20’de Sarıyer, 15.40’da Kanlıca, 16.10’da Üsküdar, 16.25’de Beşiktaş’a uğradıktan sonra 16.40’da Eminönü’nde turunu tamamlıyor.

Turun tam bilet fiyatı, tek yön 15 TL, gidiş-dönüş 25 TL; 12 yaş altı tek yön 6 TL, gidiş-dönüş 12,5 TL.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: ''Meydanların İnsanla Alakası Var''
İmamoğlu: ''Meydanların İnsanla Alakası Var''
İmamoğlu: “Bireysel faydayı değil,  toplumsal faydayı hakim kılacağız
İmamoğlu: “Bireysel faydayı değil,  toplumsal faydayı hakim kılacağız
İBB'den Engelli Bireylere Özel Spor Tesisi
İBB'den Engelli Bireylere Özel Spor Tesisi
İBB, Covid-19’a Karşı Bisiklet Ve Yürüme Kampanyası Başlatıyor
İBB, Covid-19’a Karşı Bisiklet Ve Yürüme Kampanyası Başlatıyor
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169