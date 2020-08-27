Nostajlik Boğaz Turu Yeniden Başladı

Nostaljik uzun Boğaz turları, 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeniden başladı. Boğazın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştirilen tur, her gün, Eminönü’nden başlayıp Anadolu Kavağı’nda son bulacak.