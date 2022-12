Nöbetçi Eczaneler Nasıl Bulunur ?

Nöbetçi eczane, yazılan ilaçları hasta veya hasta yakınlarının temin edebileceği bir ilaç merkezi diyebiliriz. Çevremizdeki eczaneler aynı zamanda bizlerin en yakın sağlık kuruluşudur desek yeridir. Günlük olarak hizmet vermesinin dışında aynı zamanda mesai saatleri dışında Nöbetçi eczane olarak da hizmet vermektedirler. Eczaneler konumlandığı bölgede 7/24 doktorların yazdığı reçeteleri halka ulaştırmak için hizmet verirler. Eczanelerin nöbet sırasını bulunduğu ilin eczacı odası eczane sayısına göre belirli bir istatistiğe göre belirler. Eczaneler nüfus yoğunluğu fazla olan illerde mesela; İstanbul gibi yerlerde hem nöbetçi eczane sayısı hemde gündüz hizmet veren eczane sayısı daha da fazladır. Bu şekilde nüfusu fazla olan illerde insanlar kendilerine en yakın hizmet veren eczaneyi ya da nöbetçi eczaneyi bulmak ister. Tabi bazı durumlarda eczaneler kendi nöbet sırasını başka eczaneye devredebilir veya gece saat 23.59’a kadar nöbet tutabilir. Her zaman eczaneye gitmeden önce telefon ile arayıp teyit etmekte fayda vardır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık nöbetçi eczane listesine kapalı eczane kapısında değilde arama motoruna nöbetçi eczane, en yakın nöbetçi eczane vs. yazarak aramaya başlarız. Tabı internet ortamı her zaman sağlıklı bilgiyi bize vermeyebilir ve bizi mağdur edebilir. Söz konusu bu ilaçları acil olarak temin etmemiz gerektiğinde ise bu durum can sıkıcı olabiliyor. İşte bu gibi can sıkıcı durumları yaşamamak için güncel ve stabil olarak nöbetçi eczane listeleme sitelerini tercih etmeliyiz. Nedir bu siteler, nasıl ulaşabiliriz derseniz de hemen örnek veriyoruz…

Diyelim ki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde nöbetçi eczanelere hızlıca ulaşmak için alttaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Örnekte verilen nöbetçi eczane sitesi uzun süre yayında olan ve stabil çalışan bir sitedir. Sadece Türkiye değil , Kıbrıs’taki nöbetçi eczaneleri dahi veriyor. Bu yüzden örnek verilmiştir. Hatta bu sitenin bir de Android için mobil uygulaması (keşke ios için de olsa:) ) dahi var. Yani eczaneleri.net sitesini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Yazımızın başında söylediğimiz gibi burada önemli olan husus verilerin doğru ve güncel olması. Çünkü nöbetçi eczane verileri günlük olarak belirlenmektedir.