banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.476,92
ALTIN
1.092,65
DOLAR
18,72
STERLİN
22,57
EURO
19,97
22 Hemşehri Derneğinden İmamoğlu'na ‘Destek’ Ziyareti
22 Hemşehri Derneğinden İmamoğlu'na ‘Destek’...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Konuşma Metni
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Konuşma...
Öğle Yemeğini Ümraniye Kent Lokantısı’nda Yedi
Öğle Yemeğini Ümraniye Kent Lokantısı’nda...
‘2.Kent Çalışmaları Ödülleri’ Sahiplerini Buldu
‘2.Kent Çalışmaları Ödülleri’ Sahiplerini Buldu

Nöbetçi Eczaneler Nasıl Bulunur ?

Nöbetçi eczane, yazılan ilaçları hasta veya hasta yakınlarının temin edebileceği bir ilaç merkezi diyebiliriz. Çevremizdeki eczaneler aynı zamanda bizlerin en yakın sağlık kuruluşudur desek yeridir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2022 Perşembe 07:59
Nöbetçi Eczaneler Nasıl Bulunur ?
banner171

Nöbetçi eczane, yazılan ilaçları hasta veya hasta yakınlarının temin edebileceği bir ilaç merkezi diyebiliriz. Çevremizdeki eczaneler aynı zamanda bizlerin en yakın sağlık kuruluşudur desek yeridir. Günlük olarak hizmet vermesinin dışında aynı zamanda mesai saatleri dışında Nöbetçi eczane olarak da hizmet vermektedirler. Eczaneler konumlandığı bölgede 7/24 doktorların yazdığı reçeteleri halka ulaştırmak için hizmet verirler. Eczanelerin nöbet sırasını bulunduğu ilin eczacı odası eczane sayısına göre belirli bir istatistiğe göre belirler. Eczaneler nüfus yoğunluğu fazla olan illerde mesela; İstanbul gibi yerlerde hem nöbetçi eczane sayısı hemde gündüz hizmet veren eczane sayısı daha da fazladır. Bu şekilde nüfusu fazla olan illerde insanlar kendilerine en yakın hizmet veren eczaneyi ya da nöbetçi eczaneyi bulmak ister. Tabi bazı durumlarda eczaneler kendi nöbet sırasını başka eczaneye devredebilir veya gece saat 23.59’a kadar nöbet tutabilir. Her zaman eczaneye gitmeden önce telefon ile arayıp teyit etmekte fayda vardır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık nöbetçi eczane listesine kapalı eczane kapısında değilde arama motoruna nöbetçi eczane, en yakın nöbetçi eczane vs. yazarak aramaya başlarız. Tabı internet ortamı her zaman sağlıklı bilgiyi bize vermeyebilir ve bizi mağdur edebilir. Söz konusu bu ilaçları acil olarak temin etmemiz gerektiğinde ise bu durum can sıkıcı olabiliyor. İşte bu gibi can sıkıcı durumları yaşamamak için güncel ve stabil olarak nöbetçi eczane listeleme sitelerini tercih etmeliyiz. Nedir bu siteler, nasıl ulaşabiliriz derseniz de hemen örnek veriyoruz…

Diyelim ki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde nöbetçi eczanelere hızlıca ulaşmak için alttaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Örnekte verilen nöbetçi eczane sitesi uzun süre yayında olan ve stabil çalışan bir sitedir. Sadece Türkiye değil , Kıbrıs’taki nöbetçi eczaneleri dahi veriyor. Bu yüzden örnek verilmiştir. Hatta bu sitenin bir de Android için mobil uygulaması (keşke ios için de olsa:) ) dahi var. Yani eczaneleri.net sitesini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Yazımızın başında söylediğimiz gibi burada önemli olan husus verilerin doğru ve güncel olması. Çünkü nöbetçi eczane verileri günlük olarak belirlenmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 Hemşehri Derneğinden İmamoğlu'na ‘Destek’ Ziyareti
22 Hemşehri Derneğinden İmamoğlu'na ‘Destek’ Ziyareti
Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
11 Kreş Açıldı 7’sinin Temeli Atıldı
11 Kreş Açıldı 7’sinin Temeli Atıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Konuşma Metni
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Konuşma Metni
Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi Güncellendi
Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi Güncellendi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169