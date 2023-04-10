Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular

Ramazan ayı dolayısıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden etkinlikler çerçevesinde gerçekleşen Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan programının bu haftaki konukları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim oldu.

PROF. DR. HATİPOĞLU: “RAMAZAN BİR NEBZE DE OLSA BİZİ TOPARLADI”

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sohbetinde dikkat çeken konu başlıklarından biri de deprem felaketinden sonra Ramazan’ın bize getirdikleriydi. Prof. Dr. Hatipoğlu’nun o konuşmasının bir kısmı şöyleydi: “Ramazan ayındayız, çok özel günlerdeyiz, yarısını geçtik. Artık istiğfar ve veda günleri Ramazan için. Ramazan tam zamanında yetişti bize. Çünkü biliyorsunuz ki, ülkemizde bir deprem felaketi yaşadık. Felaketin akabinde dağılmıştık yani. Hakikaten dağılmıştık. Allah Ramazan’da topladı bizi. Savrulmuştuk, Allah bizi bir araya getirdi. Belki yara, kapanmayacak bir yara, vefat edenler açısından söylüyorum. Ama en azından… İki türlü kader var biliyorsunuz: Bir küllî kader, Allah’ın iradesi, buna iman ediyoruz; bir de bizim irademiz var. Bizim irademiz, sadece tedbir almakla yükümlüyüz. Bize rağmen bir şey olur mu, olur.”

SALİHA ERDİM: “BEŞER ŞAŞAR, O YÜZDEN BİZ EKSİKLERİMİZ İLE TAMIZ”