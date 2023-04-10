banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.092,31
ALTIN
1.233,58
DOLAR
19,29
STERLİN
23,96
EURO
20,94
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim...
Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve Kardeşlik Hakimdi (VİDEOLU)
Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve...
CHP’li Kayabaşı: Başakşehir AKP'nin Rant Kapısı Oldu
Son Dakika
CHP’li Kayabaşı: Başakşehir AKP'nin Rant...
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Çivi ’ Yanıtı: Çivi Mi İstiyorlar; Ben Bir Çivi Göstereyim Ekranlardan
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Çivi ’ Yanıtı:...

Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ramazan ayı boyunca gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde devam eden Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan programının bu haftaki konukları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:50
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular
banner171
Ramazan ayı dolayısıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden etkinlikler çerçevesinde gerçekleşen Serdar Tuncer’le Zeytinburnu’nda Ramazan programının bu haftaki konukları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim oldu.
PROF. DR. HATİPOĞLU: “RAMAZAN BİR NEBZE DE OLSA BİZİ TOPARLADI”
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sohbetinde dikkat çeken konu başlıklarından biri de deprem felaketinden sonra Ramazan’ın bize getirdikleriydi. Prof. Dr. Hatipoğlu’nun o konuşmasının bir kısmı şöyleydi: “Ramazan ayındayız, çok özel günlerdeyiz, yarısını geçtik. Artık istiğfar ve veda günleri Ramazan için. Ramazan tam zamanında yetişti bize. Çünkü biliyorsunuz ki, ülkemizde bir deprem felaketi yaşadık. Felaketin akabinde dağılmıştık yani. Hakikaten dağılmıştık. Allah Ramazan’da topladı bizi. Savrulmuştuk, Allah bizi bir araya getirdi. Belki yara, kapanmayacak bir yara, vefat edenler açısından söylüyorum. Ama en azından… İki türlü kader var biliyorsunuz: Bir küllî kader, Allah’ın iradesi, buna iman ediyoruz; bir de bizim irademiz var. Bizim irademiz, sadece tedbir almakla yükümlüyüz. Bize rağmen bir şey olur mu, olur.”
SALİHA ERDİM: “BEŞER ŞAŞAR, O YÜZDEN BİZ EKSİKLERİMİZ İLE TAMIZ”
Serdar Tuncer’in ertesi günkü program konuğu Saliha Erdim ise aile hayatındaki iniş çıkışlara değinerek konuklara şu tavsiyelerde bulundu: “Aile hayatında, insanın başkasıyla sıkıntı yaşaması olmazsa olmazdır. Çünkü biz beşeriz. Beş duyumuz yanılır, duygularımız yanılır, o gün karnı açtır, etkilenmeye hazır bir psikolojidedir. O gün birine canı sıkılmıştır, tepkisel olmaya çok müsait bir psikolojidedir, moddadır. Dolayısıyla anladım zanneder anlayamamıştır, anlaşıldım zanneder anlaşılamamıştır, insanoğlu hep yanılır. Beşerdir, şaşar. Biz, eksiklerimizle tamız. Yanlışlarımızla tamız. Günahlarımızla ve hatalarımızla tamız. Burada, Rabbimiz’in bizden en çok istediği şey, kendimizi düzeltme konusunda birincil vazife olarak, kendimizi merkeze alacağız, ‘Ya Rabbi ben nasıl davranırsam sen benden razı olursun? Ya Rabbi, şu anda benim yerimde Peygamberimiz (s.a.v.) olsaydı o nasıl davranırdı?’ Müslüman’ın iki sorusu vardır, ikisi de budur.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çilingir İhtiyacında Tecrübeli Bir Adres
Çilingir İhtiyacında Tecrübeli Bir Adres
Türkiye’nin Avukatlara Özel Platformu TekAvukat
Türkiye’nin Avukatlara Özel Platformu TekAvukat
İstanbul Times Tv Face Book İlginç Videolar İle Yayında
İstanbul Times Tv Face Book İlginç Videolar İle Yayında
TİNGADER'in Acı Günü: Basın Sözcüsü Enes Osman Aba vefat etti
TİNGADER'in Acı Günü: Basın Sözcüsü Enes Osman Aba vefat etti
Mehmet Dirik Kimdir, Mesleği Ne?
Mehmet Dirik Kimdir, Mesleği Ne?

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169