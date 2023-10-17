Nezir Çelik : Dr.Hüseyin Demir’i Tanımadan 'İmkanım yok' deme, 'Engeller var' deme!

Gazeteci Nezir ÇELİK

Doğdunuz topraklar kaderinizi belirliyor olabilir ama kader gayrete aşıktır. Bu gayret, doğduğu (etrafta Tepeler, yerde taş ve topraktan başka hiçbir ufuk açıcı bir objenin olmadığı) gomik mezrasında doğan Hüseyin Demir’i, bugün dünya ticaretinde kazançlı yatırımların pusulası konumu,

Türkiye'nin en büyük holdinglerini arasında sayısız insana iş imkânı sağlayan, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde sektörde 19, Türkiye sıralamasında 537’inci sırada yer alan Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı,

Uluslararası gayrimenkul hukuku, enerji hukuku uzmanı ve yeni nesil akaryakıt istasyonları kurulumu konusunda Avrupa ve Türkiye'de sayılı mimarlar arasına adını yazdıran,

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde üst düzey önemli ve kritik görevler ifa ettiği 1990’larda, ekseriyeti İstanbul başta olmak üzere evinden, köyünden ayrılıp yurdun çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda kalan akrabası, hemşerilerinden oluşan sayıları 6 bine yakın insanı, farklı farklı ticaret sektöründe iş kurdurmuş ve işlerde başarılı olmaları için gerekli desteği sürekli sağlayarak bugün neredeyse her sektörde başarılı işlere imza atan sayısız firmanın ve iş adamının bugünlere gelmesinin mimarı ve hamisi,

Sayısız sektörün, sektör çalışanlarının ve iş insanının faydalanacağı, Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede karşılaşılabilecek tüm sorular ve cevapların detaylı olarak ele alındığı, önemli bir kaynak ve rehber niteliği taşıyan, terörün finansmanına büyük darbe vuracak ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ adlı kitabının yazarı,

Rusya’yı hazır giyim, Avrupa’yı çikolata ile fet etmiş! Hazır giyim sektöründe Demsa Grup "Expose ve Big Twins" markalarıyla kurduğu mağazalar Moskova'dan St. Petersburg'a, Kazan'dan Ufa'ya, Samara'dan Rostov'a kadar Rusya Federasyonu'nun önemli şehirlerinde 200'e yakın satış noktasına ulaşan mağazacılık ağının kuran,

‘’Van der Valk İstanbul 1965’ markasıyla ürettiği çikolataları Avrupa ülkelerine ihraç eden ve her geçen gün Avrupa pazarında adından çikolatacıya çikolata satan,

Demsa Lojistik şirketiyle, İstanbul ve ülke çapında İngiltere, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Dubai ülkelerine kara hava ve deniz yoluyla lojistik ve taşıma hizmetinin yanı sıra bünyesinde bulundurduğu profesyonel gümrük ekibiyle de işlerini takip eden,

Gerek yurt dışındaki güçlü bağlantıları gerekse de yurt içindeki gücü, ticari sıkıntı yaşayan kişilerin kurtuluş kapısı olmuştur. Arap baharı ile çalkalanan ülkelerde iş yapan iş adamları veya firmaların o günlerde yaşadığı ticari kayıpların ve sıkıntıların çözüm adresi olarak 100’lerce firmanın alacaklarının tahsilini güçlü bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirmiş ve Rusya, Avrupa, Ortadoğu ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde şahıslardan alacağını alamayan, devletlerden alacağını alamayan veya farklı sorun ve sıkıntı yaşamış olan sayısız kişinin hakkını güçlü bağlantıları sayesinde tahsil edip ve iş adamlarını batmaktan kurtaran,

‘Dr. Hüseyin Demir’;

'İmkanım yok' diyenlere, 'Engeller var' diyenlere, gayret ve çok çalışmakla tüm engellerin aşıldığını ve imkansızlıklardan imkan oluşturmanın yaşayan en önemli örneği konumundadır.

Ruslar, Rusya pazarında iş yapmanın tüm engellerini aşan ‘Dr. Hüseyin Demir’ için ;

Eğer karşına Hüseyin Demir alıyorsan!

Senin silahındaki tüm mermiler ters dönmüş, mermilerin hedefi sen ve sevdiklerin olduğunu unutma ve aman dikkat ette, kendini ve sevdiklerini vurmayasın!

Eğer hala Hüseyin Demir'e meydan okuyacaksan, ona ulaşana kadar onun için ölüme kaç kişinin hoş geldin diyeceğinden habersizsin ve senin çetenin tüm soyu sopu hoş geldin diyenlerin sayına denk gelmesi mümkün değil! Neslini yok etme ( вымирание) Hüseyin demir ile savaşıp kazanan yok! (ет никого, кто сражался с Хусейном Демиром и победил) dost olmayı dene (постарайся дружить) sözleri hakkını kimseye kaptırmayan, kimsenin hakkına da el uzatmayan cesaretini, adamlığını, vefasını ve insan biriktirmesini tanımlıyor.

Özetle;

İş dünyasının sayılı üst düzey yöneticilerinden… Uluslararası şirketlerin, aranan fikir ve kazançlı yatırımın yol gösteren yöneticisi… Sayısız şirketin kurulmasına hamilik eden… Sayısız sektörde başarılı işlere imza atan iş insanlarının bu günlere gelmesinin dayanağı… Tanıştığı insanlara, Birlikte ve Yardımlaşarak büyümeyi aşılayan... Rusya’yı fetheden iş insanı… Avrupa’da çikolatacıya, çikolata satan olarak bilinen… İş dünyasının arabulucu abisi… Sadece İstanbul’da Sayıları 10 bin kişi aşmış olan Türkiye geneli çok büyük bir nüfusa sahip aşiretin, gerektiğinde canlarını onun için hiçe saydığı lideri… Garibanlar ile hak ve hakikaten yana olanların yoldaşı… Zalimlerin, çapulcu mafyanın ve haksızlık edenlerin göreceği son yüz ve sesin sahibi… Eğitime, donanıma, bilgiye, akla ve inanca çok büyük önem veren… Başarıyı, Çıkılan yolda sürekli şükrederek, sürekli çok çalışmak olarak tanımlayan… Toplumsal sorunları, çözümleri ile Türkiye gündemine taşıyan…

Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir

KELİMELERLE İFADE EDİLMEZ,

ŞİMDİLİK BU KADAR, KENDİSİNE ESENLİKLER DİLİYORUM