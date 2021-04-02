New Hair İle Protez Saç Keyfi

Bu kapsamda medikal destek almak isteyen kişiler için New Hair merkezinde ihtiyaca uygun bir hizmet verilir. Erkeklerin seyrek saç ve dökülme problemlerinde tercih ettiği yöntem protez saç olarak karşımıza çıkar. Protez saç işlemi ile uzun süreli bir kullanım ile doğal saç görünümüne kolaylıkla kavuşulur. 3 aşamada gerçekleştirilen protez saç işleminde herhangi bir cerrahi işlem yapılmaz.

Takma saç tercih edilmeli mi?

Medikal destek almak istemeyen ve istediği zaman saçı kullanmayı bırakmak isteyen kişiler takma saç uygulamasını kullanabilir. Takma saç işleminde peruk, çıt çıt, kaynak ve boncuk kaynak gibi işlemler uygulanır. Bu seçenekler arasında en kolay kullanım peruk saç ile yapılır. Boncuk ve kaynak saçlar merkezlerde uygulanmaktadır ve maliyetli işlemlerdir. Çıkarılmak istenildiğinde de bu işlem saç merkezinde yapılmalıdır. Aksi halde saçta kopmalar yaşanacaktır. Takma saç uygulamasında ister yapay saç ister doğal saçlar kullanılabilir. Burada gerçek saçlar daha doğal duracaktır. Ancak fiyat aralıklarında yapay saça göre daha pahalı bir işlemdir. New Hair profesyonel ekipleri ve uzman işçiliği ile güvenilir bir hizmet verir.

Saç koparma hastalığı için ne yapılmalıdır?

Saç yolma hastalı olarak bilinen ve tıpta Trikotillomani olarak adlandırılan bu hastalığın psikolojik nedenler ile ortaya çıktığı bilinir. Genellikle stres durumlarında kişiler saçlarını koparır. Saç yolma hastalığının ileri bir boyutu ise koparılan bu saçların yenmesidir. Saç koparma hastalığı tedavisi için ilaç tedavisi uygulanmaz. Bu hastalık ile mücadelede psikolojik bir tedavi uygulanır. Eğer kişinin koparılan saçları yeme boyutu ilerler ise kişinin bağırsak ve midesinde de sorunlar yaşanır. Kişi hastalığını açıklamadığı sürece çoğu zaman bu teşhisler yeme sonucu oluşan rahatsızlık ile ortaya çıkar. Tanı konulması ardından ise mide ameliyatı yapılır ve psikolojik tedaviye başlanır.

Kaynak: https://www.newhair.com.tr/