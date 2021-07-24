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Nesilden nesile aktarabileceğiniz bir baget pırlanta yüzük

En özel günlerinizde sevdikleriniz için anlamlı ve şık bir hediye almak isteyenlere Craft Pırlanta ailesi, çeşitli ürün yelpazesi içerisinde bulunan pırlanta yüzükleri sevdikleriniz ile buluşturmaktadır. Eskilerden beri aile yadigârı yüzükler nesilden nesile aktarılarak bir aile geleneği haline gelmiştir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:35
Nesilden nesile aktarabileceğiniz bir baget pırlanta yüzük
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Bu geleneğin devamlı olması için uğraşan Craft Pırlanta, kaliteli ürünleri ve özgün tasarımları ile müşterileri için kuşaktan kuşağa aktarılacak en özel ürünleri tasarlamayı hedeflemiştir. Craft Pırlanta, günümüz modern anlayışına uygun olarak her zevke hitap eden pırlanta yüzükler tasarlamaktadır.

Craft Pırlanta ekibinin usta ellerinden çıkan pırlanta yüzükler, kalitesi ve uygun fiyatları ile her kesime hitap eder. Unutulmaz anları taçlandıran Craft Pırlanta takıları 20 yılı geçkin süredir, kaliteli hizmet anlayışı ile  pırlanta severler ile buluşmaktadır. Çeşitli ürün yelpazesi içerisinde kendiniz ve sevdikleriniz için en özel tasarımları Craft Pırlanta mağazalarında bulabilirsiniz.

UNUTULMAZ OLMAK İSTEYENLERE: BAGET PIRLANTA

Craft Pırlantanın ürün yelpazesi içerisinde en çok rağbet gören modellerinden biri de baget yüzüklerdir. Günümüzde en çok tercih edilen modeller arasında yer alan baget yüzükler özel kesim tekniği ve biçimi ile fark yaratan bir modeldir. Bilinen pırlanta kesimlerinden farklı olarak köşeli uzun dikdörtgen modeli ile şık ve zarif bir görünüme sahiptir. Baget pırlanta yüzükler kesim tekniği ile göz dolduran ve ışık saçan bir model olup, özel günlerde ve günlük kullanımlarda en çok tercih edilen modellerden biri haline gelmiştir. Baget pırlantanın yüzeyinde yer alan düz çizgiler, prizmatik bir görüntüyle ışık saçarak hacimli ve şık bir görünüm sağlar.

EŞSİZ BİR KLASİK: TEKTAŞ

Yıllarca evlilik tekliflerinde yer almış, pek çok özel anının destekçisi tektaş pırlanta yüzükler, zarif ve şık yapısı ile klasikleşmiş bir model haline gelmiştir. Baget yüzükten farklı olarak bütün halde bulunan tektaş pırlanta yüzükler sadelik ve şıklık arayanların bir numaralı tercihleri arasındadır. Bütün bir halde zarif görüntüsü ile modası hiç geçmeyen, nesillerce aktarılabilecek bir ürün olması ile her döneme hitap etmektedir. Yıllar boyu en çok rağbet edilen yüzük modellerinden biri olan tektaş pırlanta yüzükler, bütçenize uygun modelleri ile Craft Pırlanta mağazalarından zevkinize uygun yüzükleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Uzun yıllardır sektörün içinde olan Craft Pırlanta, deneyimleri ve bilgileri ile yıllar boyu kuşaktan kuşağa aktarılabilecek kalitede ürün hizmeti vermektedir. Zarifliğin ve sadeliği bir potada birleştiren tektaş pırlanta yüzükler, özel anların ve özel kişilerin mutluluğu ile bir araya gelmektedir.

ZAMANSIZ MODELLER

Craft Pırlanta, pek çok pırlanta modeli olan beştaş, tamtur, pırlanta modelleri ve zarif hediyelik altın ürünlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Zevkinize ve bütçenize hitap eden modelleri ile her ana uygun ürünleri ile sevdiklerinizi mutlu edin. Craft Pırlanta, kadınların gün içerisinde kullanabilmesi için Pure Koleksiyonu kolyeleri ile de şıklıklarla dolu ürün yelpazesine yeni bir koleksiyon daha eklemiştir.

Son Güncelleme: 24.07.2021 16:51
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