Ne Zaman İnsan Olmayı Başaracağız...

Bu başlığı gören okurlarımdan bazıları belki bu başlıkta nereden çıktı diyeceklerdir. Onların bu sorusuna yazımın başında cevap vereyim.

Ufuk Seçilmiş Ankara Sincan’da kaymakam iken 2 Eylül 2013’de Zeytinburnu’na atanmıştı. İki seneden fazla ilçenin mülki idare amiri olarak görev yapmıştı.

Manisa’ya vali yardımcısı olarak atandı. Zeytinburnu ilçesine atandığı 2 Eylül 2013’den bu yana ilçede ikamet eden Ufuk Seçilmiş bugüne kadar ilçede vazife yapıp görev süresi bittiği halde ikamet olarak kalan tek mülki idare amiri olma gibi bir özelliği olan bir devlet büyüğümüz.

Eski kaymakamımızın eşi Selma Seçilmiş uzun süredir yakalandığı amansız hatalık kanser ‘21 Ocak 2022’de eşini ve 4 evladını geride bırakarak ebediyete göçmüştü.

Buraya kadar her şey ALLAH’ tan ve başımız gözümüz üstüne demek zorundayız. Ancak asıl VEFASIZLIK bundan sonra başlıyor.

Halk ile sürekli iç içe olması gereken siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimlerinden tek kişi bile ilçemizin seçmeni olan eski kaymakamımızın eşinin cenazesinde yoktu.

Düğünde ve cenazede yoksanız nerede olacaksınız değerli siyasi parti ilçe başkanları ?

Koskaca Zeytinburnu belediyemizden ise sadece herkesin acılı gününde yanında olmaya gayret eden başkan yardımcısı Sayın Hurşit Bekaroğlu dışında kimse yoktu.

Feredasyon başkanları yoktu…

Okul Müdürü yoktu…

Mahalle muhtarlarımız içinde ise eski Beştelsiz Mahalle muhtarı Adem Yavuz, Seyitnizam Mahalle muhtarı Ömer Algül, Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul,Avrasya Hastaneler Grubu genel koordinatörü İbrahim Urlu,eski Zeytinburnu askerlik şube başkanı Albay Halil Akar,Mehmet Ateş ve üç beş tanıdığım dost dışında kimsenin olmaması beni çok üzdü yalan yok.

Zeytinburnu Sosyal Yardımlaşma müdürü Kıymet Toker dışında kimse gözüme çarpmadı. Makam sahiplerinin etkinliklerinde fotoğraf karesine girmek için çaba sarf eden bir çok kişiyi gözüm aradı ama NERERDEEE.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine de güzel söylemiş ”Varlığa Horasan Köpekleri de şükreder, Önemli olan yokluk ve sıkıntıya şükretmek” der

Demek ki her şey makama göre imiş öylemi ? Ufuk bey hali hazırda kaymakam olsaydı emim ki herkes orada olmak için can atardı.

Unutmayın ki bir gün bütün makam ve mevkiler yok olacak ama insanlık bilenlerin davranışları hep güzel bir şekilde hatırlanacaktır.

Zeytinburnu’muzun bir Ufuk Seçilmişi daha yok bakınız bakınız 29.08.1957’de Zeytinburnu ilçe olduğu zaman ilk kaymamamız olarak M.Sadettin Artunç atanmış ve 27.10.1958’e kadar kısa bir süre kaymakamlık yapmıştı.

Şu an hali hazırda kaymakamımız olan Zekeriya Güney’e a kadar 21 kaymakam burada görev yapmış.

Dernekler içinde Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı sayın Suat Sarıkaya dışında hiçbir dernek başkanı yoktu.

Görev süresi bittikten sonra benim bildiğim ve 80 m2 lik bir evde yaşayan Ufuk Seçilmiş dışında başka bir kaymakamımızın ilçemizde ikamet ettiğini ben bilmiyorum.

Tabi kimseyi suçlayamayız ver yargılayamayız ama VEFA Sadece bir semtin adı değilse bir çok siyasi parti ilçe başkanı,okul müdürü dernek başkanı ve diğer STK temsilcilerinin olması gerekirdi diye düşünüyorum.

Ufuk Kaymakamım sizin kıymetiniz bilmeyen Zeytinburnu’lu hemşehrilerim adına sizden özür dilerim.

Sahiden “Ne Zaman İnsan Olmayı Başaracağız” ?

Dernekler içinde Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı sayın Suat Sarıkaya dışında hiçbir dernek başkanı yoktu.

Federasyoın başkanı yoktu

Ufuk Seçilmiş kimdir ?



24 Nisan 1963 tarihinde İzmir’ de doğan Ufuk SEÇİLMİŞ 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.



1989 yılında Uşak Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başlayan Ufuk SECİLMİŞ sırasıyla;

1993 – 199 yıllarında Kütahya – Altıntaş ilçesinde;

1995 – 1997 yıllarında Batman – Gercüş ilçesinde;

1997 – 2000 yıllarında Bitlis – Adilcevaz ilçesinde;

2000 – 2004 yıllarında Aydın – Köşk ilçesinde;

2004 – 2008 yıllarında Afyonkarahisar – Bolvadin ilçesinde Kaymakam olarak görev aldıktan sonra;

2008 – 2009 yıllarında Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2009 - 2013 Sincan Kaymakamlığı

2013- …….. Zeytinburnu Kaymakamlığı ,Manisa Vali Yardımcısı

Halen Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesinde ikamet ediyor.

İstanbu l Times / Hüseyin Çetiner