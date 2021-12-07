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Naciye Ergün Rabbine Yürüdü

Meslektaşımız Zeytinburnu Haber Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Ergün ‘ün annesi Naciye Ergün (58) geçirdiği beyin kanaması sonucu memleketi Trabzon’da hakka yürüdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2021 Salı 09:32
Naciye Ergün Rabbine Yürüdü
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Merhum’a Allah’tan Rahmet Murat Ergün başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz …

Naciye Ergün 26 Kasım 2021 gecesi uykuda iken Beyin Kanaması geçirdi. Eşi tarafından sabah odasında bulunan Ergün Ambulans ile KTÜ Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Özel İmperial Hastanesinin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

5 gün yoğun bakımda tedavi gören Naciye Ergün 2 Aralık gecesi saatler 00:20'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Uzun yıllar Hastalıklarla mücadele eden herkesin sevip saydığı Naciye Ergün 3 Aralık 2021 Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Trabzon Sürmene Aşağıovalı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum’un ruhuna hediye edilmek üzere İkamet ettiği evinin önünde üç gün boyunca Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar ve ikramlar yapıldı.

Merhum Naciye Ergün ‘e Allah’tan rahmet başta meslektaşımız Murat Ergün olmak üzere eşi ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz

İstanbul Times Gazetesi,Zeytinburnu Times Gazetesi İstanbul Times Tv başta olmak üzere İstanbul Times Medya grubu olarak merhum Naciye Ergün’e Allah’tan rahmet Meslektaşımız ,Murat Ergün başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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