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n11.com yeni reklam kampanyası için Tolga Çevik ile anlaştı

Milyonlarca ürünü "Hayat sana gelir" sloganıyla kullanıcılarıyla buluşturan n11.com, yeni dönem iletişim çalışmalarında Türkiye’nin sevilen yüzü Tolga Çevik ile ilerleyecek.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
27 Ekim 2020 Salı 11:29
n11.com yeni reklam kampanyası için Tolga Çevik ile anlaştı
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Türkiye’nin alışveriş platformu n11.com, sürprizlerle dolu projeleriyle yeni dönemde kullanıcılarıyla buluşmaya hazır. Gerçekleştireceği iletişim çalışmaları için Tolga Çevik ile el sıkışan marka, Tolga Çevik’in yer alacağı reklam filmi serisiyle içleri ısıtan mizah anlayışını da ekranlara taşıyacak. Reklam kampanyasının ilk filmi “11.11 İndirim Şov” 27 Ekim’de ekranlarda yerini alacak.

n11.com’un ofisinde gerçekleşen buluşmaya Tolga Çevik, n11.com CEO’su Won Yong Jo ve Girişim Lideri İzi Adato katıldı. Yayına girecek ilk reklam filmini hep birlikte izleyen n11 ekibi ve Tolga Çevik, sonrasında iş birliği ve yeni reklam filmiyle ilgili soruları da yanıtladı.

n11.com Girişim Lideri İzi Adato, gerçekleştirilen toplantıda, yeni iletişim dönemini değerlendirirken Tolga Çevik iş birliğine yönelik görüşlerini paylaştı. İzi Adato, “Geride bıraktığımız 7 yılda müşterilerimize yeni bir alışveriş deneyimi sunmak ve KOBİ’lerimizi desteklemek için sektörde pek çok yeniliğe öncülük ettik. Bundan sonraki projelerimizin iletişim çalışmalarında tüketici ve iş ortaklarımızla aramızdaki bağı kuvvetlendireceğine inandığımız değerli oyuncu Tolga Çevik’le uzun soluklu bir iş birliğine imza attık. Tolga Çevik’in eğlenceli baba rolünü üstlendiği reklam serimiz ‘11.11 İndirim Şov’ ile başlayıp yepyeni projelerin iletişimiyle devam edecek.” dedi.

İş birliği sürecini esprili bir dille anlatan Tolga Çevik ise markayla başladığı bu heyecanlı yolculuktan şu sözlerle bahsetti; "n11.com, pandemiyle birlikte evdeki herkese hitap eden bir platform haline geldi. Örneğin bizim evde pandemi öncesinde elektronik alışverişi eşim yapıyordu. Bu süreçte benim dijital dünyaya girişim de 10 yıl öne çekildi. Pandemiyle birlikte e-ticarete hızlı bir başlangıç yaptım. Arkasından n11.com ile dostluğumuz başladı. Şu an e-ticaretin her aşamasını bilen biri haline geldim. Yeni reklam kampanyasında tatlı bir baba, güzel bir aile hayatımıza girecek. Hatta Zeki'nin 'Keşke bu adam bizim evde olsa' denilecek bir karakter olacağına inanıyorum."

E-ticaret alışveriş sepeti hakkında da bilgi veren Çevik; “Kamp yapmayı çok seviyorum. Hatta uçak rotası olmayan yerleri bulmaya çalışıyorum. İki gün boşluk bulsam, hızlıca program yapıyorum. O yüzden kamp malzemeleri, kamp giysisi ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmayı seviyorum" dedi.

Teaser filmi 27 Ekim’de ekranlarda yerini alan kampanyanın devam filmleri 11.11’e kadar sürecek. Reklam filminde Tolga Çevik, Zeki karakteriyle aile babasını canlandıracak. Zeki, kızı Seda ve nişanlısı, n11.com’un indirim şovunu duyuracaklar hem de eğlenceli çekişmeleriyle ekranların vazgeçilmezi olacaklar.

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