N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?

6 Kasım Pazar günü fiziksel olarak gerçekleşecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Son başvuru günü 17 Ekim olan, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 44. İstanbul Maratonu; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşacak eğitim sevdalıları, 150 öğrencinin 8 yıllık eğitim masrafına destek olacak…

Darüşşafaka Cemiyeti; 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine kaynak sağlıyor. Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu yılki hedefi gönüllü koşucularıyla birlikte Darüşşafaka’da ortaokul eğitimine başlayan 150 öğrencinin 8 yıllık eğitim masrafına destek olmak.

Bu yıl 11. sınıfta okuyan 11 Darüşşafaka Lisesi öğrencisi de kendilerinden sonra eğitime devam edecek kardeşlerine “Eğitimde Fırsat Eşitliği”nde destek sağlamak amacıyla maratona katılacak.

Eğitim için Adım Adım: “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız”

Türkiye’nin eğitim neferine katkı sağlamak isteyenlerin, N Kolay 44. İstanbul Maratonu’na kaydolduktan sonra bağış kampanyası başlatmak ve çevrelerini de harekete geçirerek bağış toplamak için Adım Adım platformuna üye olmaları gerekiyor. Adım Adım ailesine katılmak içinse İyilik Peşinde Koş Platformu’nda profil açmak, sonrasında Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” projesini seçerek 24 Ekim – 31 Kasım günleri arasında bağış kampanyasına destek sağlamak mümkün.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )