MY Fen Bilimleri,MED Eğitim Kurumları Ve Yöntem Öğretim Kurumlarından İndirim

Mehmet Yiğit Yaptığı Konuşmada Şunları Söyledi

Dernek başkanı Sayın Ahmet Fuat Bodur ve başkan yardımcısı sayın İsmet Algül ve Sevim Akbay'ın davetimizi kabul etme nezaketleri vesilesiyle dernek yönetimini ağırladık.

MY FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM KURUMLARI ve YÖNTEM ÖĞRETİM KURUMLARI olarak dernek yönetiminin eğitim komisyonu ile birlikte ortak çalışmalar yapmak ve dernek yönetiminin üyelerini sınava hazırlık, ingilizce eğitimi ve hızlı okuma eğitimleri noktasında %25 gibi ciddi bir indirim ile destek olma sözü verdik.

Dernek Başkanı Bodur Yapılan İndirimden Dolayı Çok Memnunuz Dedi

Bodur ekonomik olarak sıkıntıların olduğu bu dönemde üyelerimizin çocuklarını ve dernek referansımız ile kayıt yapacak kişilere % 25 indirim uygulayacak olan MY Fen Bilimleri ve Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu başkanı sayın Mehmet Yiğit hocamıza ve eğitimci arkadaşlarına teşekkür ederim.

Zeytinburnu’muzun en merkezi 2 noktasında ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet verecek olan ciddi bir kadro, güçlü yayınlar ve etkin bir rehberlik hizmeti ile en güçlü şekilde veren eğitim kurumumuza teşekkür ederiz şeklinde konuşan Bordu,emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.

Yiğit İndirim Bütün Şubelerimizde Geçerli Dedi

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa,Tekirdağ, Ağrı,Antalya, Konya,Urfa, Van ,Elâzığ'da bulunan tüm MY Fen Bilimleri,MED Eğitim Kurumları ve Yöntem Ögretim Kurumları olarak yapılan protokole bağlı kalacağımızı belirttik.

En farklı çalışma olarak altını çizdiğimiz her bireye psikolojik destek sözünü yeniledik.

İş ortağım Klinik Psikolog Sena Çetiner ile birlikte isteyen her aileye psikolojik danışmanlık desteği sözünü verdik.

Daha detaylı Bilgi İçin Lütfe İletişime Geçebilirsiniz:

Telefon : 0212- 546 05 44 veya 0212- 558 34 35

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)