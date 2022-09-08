Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye Gidecekseniz Bu Haberi Okuyun

2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi bu yıl yalnızca Müzik alanında yetenekli 30 öğrenci alacak.

Okulun Kurucu Müdürü Sebiha Şahin Kaykı Şunları söyledi:

Yetenek sınavı ile seçme yapılacak olan Lisenin yetenek sınavı 26 Eylülde yapılacak sınav başvuruları 12 Eylülden itibaren direkt okul idaresine yapılacak--

Okul bu sene Maltepe Mahallesi eski Şişecam Fabrikasının arkasında yer alan Zeytinburnu Anadolu Lisesinde hizmet verecek. Açılan Lise kendi binasına önümüzdeki yıl geçebilecek…

İşte iletişim numarası: 0212- 524 17 14

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)