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Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye Gidecekseniz Bu Haberi Okuyun

Zeytinburnu’nun ilk ve tek Güzel Sanatlar Lisesi açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 08:11
Müziğe İlginiz Varsa ve Liseye Gidecekseniz Bu Haberi Okuyun
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2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan Zeytinburnu Güzel Sanatlar Lisesi bu yıl yalnızca Müzik alanında yetenekli 30 öğrenci alacak.

Okulun Kurucu Müdürü Sebiha Şahin Kaykı Şunları söyledi:

Yetenek sınavı ile seçme yapılacak olan Lisenin yetenek sınavı 26 Eylülde yapılacak sınav başvuruları 12 Eylülden itibaren direkt okul idaresine yapılacak--

Okul bu sene Maltepe Mahallesi eski Şişecam Fabrikasının arkasında yer alan Zeytinburnu Anadolu Lisesinde hizmet verecek. Açılan Lise kendi binasına önümüzdeki yıl geçebilecek…

İşte iletişim numarası: 0212- 524 17 14

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.09.2022 09:00
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