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Mustafa Varank TürkTraktör Ankara Fabrikası’nı Ziyaret Etti

Türkiye’nin tarım mekanizasyonundaki lider firması ve otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu TürkTraktör, Ankara Fabrikası’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırladı. Bakan Varank ve heyetinin gerçekleştirdiği ziyarette, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner kendilerine eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2022 Perşembe 16:24
Mustafa Varank TürkTraktör Ankara Fabrikası’nı Ziyaret Etti
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TürkTraktör Ankara Fabrikası’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Sayın bakanımız yoğun takvimlerinde bir fırsat yaratıp fabrikamızı onurlandırdılar. Kendilerine ve heyetlerine tüm TürkTraktör çalışanları adına teşekkür ediyorum. Türkiye otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olarak 68 yıldır çiftçilerimizin yanında olmaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam ediyoruz. ‘TürkTraktör Geleceğe Hazırlar’ amacımızla tarımın geleceğini odağımıza alarak çiftçilerimize dijital dönüşüm sürecinde destek oluyoruz. Amacımız çiftçilerimizin verimliliğini arttıracak teknolojilerle onları desteklemek. Sayın bakanımızın ziyareti de bu vesileyle bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TürkTraktör’ün Ankara tesisinde gerçekleştirdiği ziyarette traktörler, tarım ekipmanları, iş makineleri, üretim süreçleri ve genel pazar dinamikleri hakkında bilgi aldı. Varank, fabrika gezisi sırasında, üretimine yeni başlanan Hi-Lo şanzımanı inceledi ve üretim süreçlerinden sorumlu çalışanlarla bir araya geldi. Varank, TürkTraktör Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden yeni emisyon seviyeli traktörlerin prototipleri ile ilgili de bilgi aldı ve sürerek test etti. Bakan Varank ve beraberindeki heyete Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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