Mustafa Canlı Parkı Açılıyor 78 Araç Hizmete Giriyor

İSTAÇ Kemerburgaz-Odayeri tesisinde düzenlenecek törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ, Yeni Havalimanı'nın uçuşlara açılmasından bu yana faaliyetlerine son verilen Odayeri Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin bulunduğu alanı yeşillendirerek İstanbul'a kazandırdı. Rehabilite edilerek üzeri kapatılan bertaraf sahasının, 8 bin 100 metrekarelik alanda "Her çalışanın bir ağacı olsun" sloganı ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ay-yıldız figüründen oluşan bu alana, 510 adet fıstık çamı ve 320 adet selvi dikildi.

Eyüp Odayeri'ndeki yeşil alan ihtiyacına katkıda bulunacak parka, geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü merhum Mustafa Canlı'nın adı verildi. Sıfır Atık Temalı Parkı, 21 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açılacak. Mustafa Canlı’nın ailesinin de bulunacağı törende, ağaç dikimine yer verilecek.

Ayrıca törende, İstanbul'da Asya ve Avrupa Yakası'nda günlük 18 bin ton atığın taşınmasında etkin olan yerli üretim çekici araçların alımı da yapılacak. Sürdürülebilir çevre yönetimini bir yaşam biçimi hâline getirilmesini amaçlayan İSTAÇ, 78 tırın alımı ile atık yönetim filosunun gücüne güç kazandıracak.

PROGRAM BİLGİSİ

TARİH: 21 EKİM 2020

SAAT: 13.00

ADRES: İSTAÇ Kemerburgaz-Odayeri Tesisi

Konum: https://www.google.com/maps?q= 41.20431900024414,28...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)