banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya Gökdelen Yaptırmayacaksın Değil Mi?"
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya...
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Son Dakika
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini Anlatan Sergi Zeytinburnu’nda
Son Dakika
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini...

Mustafa Canlı Parkı Açılıyor 78 Araç Hizmete Giriyor

İBB, koronavirüsten hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın adına yapılan Sıfır Atık Tema Parkı’nın açılışı ile 78 atık taşıma çekici tırının hizmete alım törenini gerçekleştirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2020 Salı 09:11
Mustafa Canlı Parkı Açılıyor 78 Araç Hizmete Giriyor
banner171

İSTAÇ Kemerburgaz-Odayeri tesisinde düzenlenecek törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ, Yeni Havalimanı'nın uçuşlara açılmasından bu yana faaliyetlerine son verilen Odayeri Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin bulunduğu alanı yeşillendirerek İstanbul'a kazandırdı. Rehabilite edilerek üzeri kapatılan bertaraf sahasının, 8 bin 100 metrekarelik alanda "Her çalışanın bir ağacı olsun" sloganı ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ay-yıldız figüründen oluşan bu alana, 510 adet fıstık çamı ve 320 adet selvi dikildi.

Eyüp Odayeri'ndeki yeşil alan ihtiyacına katkıda bulunacak parka, geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü merhum Mustafa Canlı'nın adı verildi. Sıfır Atık Temalı Parkı, 21 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açılacak. Mustafa Canlı’nın ailesinin de bulunacağı törende, ağaç dikimine yer verilecek.

Ayrıca törende, İstanbul'da Asya ve Avrupa Yakası'nda günlük 18 bin ton atığın taşınmasında etkin olan yerli üretim çekici araçların alımı da yapılacak. Sürdürülebilir çevre yönetimini bir yaşam biçimi hâline getirilmesini amaçlayan İSTAÇ, 78 tırın alımı ile atık yönetim filosunun gücüne güç kazandıracak.

PROGRAM BİLGİSİ

TARİH: 21 EKİM 2020

SAAT: 13.00

ADRES: İSTAÇ Kemerburgaz-Odayeri Tesisi

Konum: https://www.google.com/maps?q=41.20431900024414,28...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbb, Yeni Taksi Yönetim Modelini Kamuoyuna Tanıttı
İbb, Yeni Taksi Yönetim Modelini Kamuoyuna Tanıttı
İmamoğlu’ndan Muhtarlara “Özel Bütçeye” Destek
İmamoğlu’ndan Muhtarlara “Özel Bütçeye” Destek
İmamoğlu: “Hiçbir İBB Çalışanı Mağdur Edilmeyecek”
İmamoğlu: “Hiçbir İBB Çalışanı Mağdur Edilmeyecek”
İBB; Taksi, Dolmuş Ve Minibüsleri Düzenli Olarak Dezenfekte Ediyor
İBB; Taksi, Dolmuş Ve Minibüsleri Düzenli Olarak Dezenfekte Ediyor
Meydanların Yeni Tasarımlarının Oylamaları Bügün Başladı
Meydanların Yeni Tasarımlarının Oylamaları Bügün Başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169