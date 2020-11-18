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Mustafa Canlı'nın Adı Tema Parkta Yaşıyor

İBB, COVID-19 nedeniyle vefat eden İSTAÇ eski Genel Müdürü Mustafa Canlı adına bir tema park yaptı. İstanbul’a yaklaşık 5 bin 600 metrekarelik yeni bir yeşil alan daha kazandırdı. Parkın en önemli özelliği, donatılarının İSTAÇ Geri Dönüşüm Atölyesi’nde atıklardan üretilmiş olması. İBB, parkı ziyaret eden öğrenci ve heyetlerde geri dönüşüm ve çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:03
Mustafa Canlı'nın Adı Tema Parkta Yaşıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente yaklaşık 5 bin 600 metrekare büyüklüğünde yeni bir park daha kazandırdı. İstanbul Havalimanı’nın yapılmasıyla birlikte İSTAÇ tarafından işletmesi durdurulan Odayeri Atık Bertaraf Tesisi rehabilite edilerek bir kısmı Mustafa Canlı Tema Parkı’na dönüştürüldü. İSTAÇ Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren Canlı’nın adının verildiği parktaki ağaçları, çalışanları dikti. Böylece kısa sürede İstanbul’a değerli hizmetler veren Canlı’nın adı, gelecek kuşaklara taşınmış oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

PARKTAKİ DONATILAR ATIKLARDAN YAPILDI

Parkın en önemli özelliği, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çocuk parkı ve kamelyalar. İSTAÇ destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Canlı’nın görevdeyken büyük destek verdiği Geri Dönüşüm Atölyesi’nde üretilen eserler, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Atölyede palet, tahta, demir profil gibi malzemeler; sıfır atık konteynerleri, mobilya, koltuk, sandalye, çardak, bank, süs eşyası gibi yeni ürünlere dönüştürülüyor. Tema Parkta bu eserler, 500 metrekarelik bir alanda sergileniyor.

2 BİN METREKARELİK AY YILDIZ

Bin 100 metrekarelik bir yürüyüş yoluyla çevrelenmiş Mustafa Canlı Tema Parkı’nın ortasında 2 bin metrekarelik bir ay yıldız figürü bulunuyor. Etrafında 320 servi ağacı dikilmiş ay yıldız figürünün içinde ise beyaz dolgu malzemesi var. Parktaki toplam ağaç sayısı ise İSTAÇ çalışanlarının diktiği 510 fıstık çamıyla birlikte 830.

AMAÇ GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ OLUŞTURMAK

İBB, bu park ile toplumda geri dönüşüm bilinci ve çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Tesisleri ziyaret eden öğrenci ve heyetlerde geri dönüşümün ekonomik ve çevresel yararları konusunda farkındalık yaratacak bilgiler veriliyor. Parktaki eserlerle bu durum somut olarak ortaya konuyor.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 18.11.2020 10:34
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