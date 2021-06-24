Müsilajla Mücaele Edecek “Marmara Denizi Bilim Ve Teknik Kurulu” Açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planı açıklamıştı. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı; Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte Bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu Üyeleri, Valiler, Belediye Başkanları ve bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanmıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner



Eylem Planının ilk maddesinde “Marmara Bölgesi’nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil koordinasyon kurulu, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu” oluşturulacağı belirtilmişti.



Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu çalışmalarına bilimsel olarak tavsiyelerde bulunmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri ve TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu başlıca;

Kentsel ve endüstriyel atıksular, tarımsal aktiviteler, gemilerden kaynaklı riskler ile atmosferik taşınımı da kapsayacak şekilde kirlilik baskısına ve bu baskıların azaltılması için yapılması gereken çalışmalara,

Marmara Denizi’nin hidrodinamik, hidrobiyolojik şartları ile kimyasal yapısına,

Müsilaj ve diğer kirlilik unsurlarının temel sektörel etkileri ile sektörlerin deniz kirliliği üzerine etkisine odaklanacak.

Bilim ve Teknik Kurulunda yer alan 21 isim; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar’ın katılımıyla yapılan Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’nın ardından MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından açıklandı.



Büyükakın “Marmara Bölgesi’nin ortak problemlerine yönelik çözümler geliştirmek, bölgesel ölçekte araştırmalar yaparak politika önerileri oluşturmak ve birlikte hareket etmek, Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluş misyonu. Bu misyon ışığında Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj problemiyle mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Katılımcı bir yaklaşımla 6 Haziran’da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Bu sorun ortak akılla ve birlikte hareket ederek çözülebilecek bir sorun. “Marmara Hepimizin” diyerek Türkiye’nin en büyük deniz temizliği seferberliğini başlattık.” şeklinde konuştu.



Tonlarca deniz salyasının Marmara Denizi’nden uzaklaştırıldığını ifade eden Büyükakın “Müsilaj seferberliğimizi bilimin ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak yürütmeye devam ediyoruz. Dün de oksijenin daha derinlere inmesine ve deniz canlılarının rahat solunum yapmasına yardımcı olacak cihazları Sayın Bakanımız Murat Kurum ile Marmara Denizi'mize bıraktık. Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek için oluşturulan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı’nın ilk maddesinde Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir bilim ve teknik kurulu oluşturulacağını ilan etmiştik. Bu kurul, Marmara Bölgesi’nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kuruldu. Aynı zamanda bu kurul Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu çalışmalarına bilimsel olarak tavsiyelerde bulunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri ve TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde MBB bünyesinde oluşturulan kurulda 21 değerli bilim insanı bir araya geldi.” dedi.



Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Kurul Başkanı

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanı

Kurul Üyeleri