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Müsilajın Yüzde 65ini İBB Topladı

İBB, tüm olanaklarını kullanarak Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj ile mücadele etmeyi sürdürüyor. 29 Haziran itibariyle, 2 bin 765 metreküp müsilajı bertaraf eden İBB, deniz yüzeyi temizleme teknelerinden tarama ve dökü gemilerine kadar tüm araçlarını görevlendirdi. Ancak, zaman içinde vidanjörlerle karadan yapılan temizliğin daha verimli olduğu saptanınca, 8- 23 Haziran tarihleri arasında çalışmalarda bulunan İBB Dökü-2 geri plana alındı. Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin yanı sıra 13 kıyı temizleme ekibiyle sürdürülen çalışmada toplam müsilajın yüzde 65’i ortandan kaldırıldı.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:30
Müsilajın Yüzde 65ini İBB Topladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz’de de görülen müsilaj ile mücadelesini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı eylem planı çerçevesinde tüm olanakları ile Marmara Denizi’nde temizlik çalışmaları yürütüyor. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

4 BİN 244 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

8 Haziran’da başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 244 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 765 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 21 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 65’ini ortadan kaldırdı.

Son iki günün rakamları şöyle: 

28 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. 

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 516 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 

29 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 244 metreküp müsilaj toplandı. 

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına, 2 bin 765 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi.

ÇOK YÖNLÜ MÜDAHALE

İBB, Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaja karşı çok yönlü bir müdahale stratejisi izliyor. Müsilajı hem denizden hem de karadan temizliyor. Müsilajı bertaraf etme çalışmalarına, 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor. 

ZAMANDAN TASARRUF İÇİN DÖKÜ-2 AÇIK DENİZDE

Temizlik çalışmalarının yeni başladığı ve müsilajın yoğun olduğu dönemde İBB, her türlü taraklanmış malzemeyi taşımak için tasarlanmış dökü gemisini de göreve çıkardı. İBB Dökü -2 gemisi, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla DTG ve DYT’lerin topladığı müsilajı deniz üzerinde depoladı. Açık denizde yapılan çalışmalarda toplanan müsilajı, en uygun noktadan tahliye edilmesi işleminde kullanıldı. 8- 23 Haziran tarihleri arasında Caddebostan ve Kınalı Ada açıklarında yapılan temizlik çalışmalarında görev aldı. Topladığı müsilaj Haliç Tersanesi’nde vidanjörlerle çekilip bertaraf edildi. Ancak, bu süreçte yapısı gereği rüzgârlı ve dalgalı havalarda görev yapamayan çamur tarama teknesinin limanda kaldığı günlerde İBB Dökü-2’de çalışamadı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.06.2021 17:55
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