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Müsilajdaki Faydalı Organizmalar Kozmetikte Kullanılacak

Son dönemlerde, Marmara Denizi’nde görülen ve deniz salyası olarak da bilinen müsilajdan kozmetik jel ve krem yapılması konusu gündeme geldi. Müsilajın yapısının incelenmesi için yapılan araştırmalar, içerisinde yüzde 60 oranında fayda sağlayan mikroalglerin florası ile kozmetik ürün elde edilebileceğini ortaya koyuyor. Elde edilen bulgular ise, deniz salyasından üretilen merhemin eldeki yara izi ve nasırda 3 gün içerisinde olumlu sonuç verdiğini gösteriyor. Bu kapsamda, Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, müsilajın farklı prosedürlerden geçtikten sonra kozmetik sektöründe hammadde olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:17
Müsilajdaki Faydalı Organizmalar Kozmetikte Kullanılacak
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ANTİAGİNG ÖZELLİĞİNE BENZER BİR YAPIYA SAHİP

Yapılan çalışmalar sonucu, müsilaj kozmetik sektörü için hammadde olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda, müsilajın kozmetik ürün üretiminde kullanılabilmesinin de önü açılacak.

Laber Kimya Organik Genel Müdürü Levent Kahrıman, “Algler ve deniz yosunları kozmetikte hali hazırda kullanılıyor. “Bununla beraber, müsilaj ile beraber ortaya çıkan planktonların da alg etkisinden kaynaklı kozmetikte kullanılması söz konusu. Müsilajın verdiği belirtiler, özellikle maske gibi cilt üzerinde belli bir nem ve antiaging oluşturulmaya yönelik kullanılan hammaddelerin planlanışına benzer bir yapıya sahip. Bu kapsamda, müsilaj farklı prosedürlerden geçtikten sonra kozmetik sektörü için hammadde olarak kullanılabilecek. Şu an ise, Türkiye’de alg üretimi yapılmıyor. İthal edilen ürünlerin ise fiyatı oldukça yüksek. Müsilajdan alg üretimi yapılması durumunda daha ucuza kozmetik ürün üretimi yapılabilecek” diye konuştu.

ALG ÜRETİMİ İLE UYGUN FİYATLI KOZMETİK ÜRETİMİ YAPILABİLECEK

Denizden çıkarılan müsilajın hemen kullanılmasının söz konusu olmadığına dikkat çeken Kahrıman, “Müsilaj birçok farklı hammaddenin bir araya gelmesi ile oluşan kompleks bir yapıya sahip. Bu yapı içerisinde bulunan plankton ve alglerin ise ayrıştırılması gerekiyor. Bunlar ayrıştırıldıktan sonra da, mikrobiyotikten ayrılması gerekiyor. Organik maddece zengin bir doğal oluşum olan müsilaj, bu kapsamda organik ve vegan kozmetikte de kullanabilecek. Biz de, marka olarak konuyla ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu yeni bileşen ve hammaddeler ile, yenilikçi ürünler yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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