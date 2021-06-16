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Müsilaj havuzlu villalara ilgiyi artırdı

Marmara’yı etkileyen müsilaj, tatil tercihlerini de değiştirdi. Akdeniz ve Ege’ye ilgi artarken denize girmekten korkanlar havuzlu villalara yöneldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:52
Müsilaj havuzlu villalara ilgiyi artırdı
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Marmara istenmiyor

Müsilajın turizme etkisi hakkında bilgi veren Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Müsilaj, Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ gibi birçok şehirde görülüyor. Şu an temizlik çalışmalarını başlanmış olsa da uzmanlar bunun çok da kolay olmayacağını söylüyor. O nedenle bu bölgelerde yazlık kiralamalarında düşüş yaşanmaya başlandı. İnsanlar, müsilajın olduğu bölgelerden uzaklaşmak istiyorlar” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Akdeniz tercih ediliyor

Tatilcilerin Marmara’dan çok Akdeniz ve Ege kıyılarına ilgi gösterdiğini belirten Başaran, “Müsilajın Marmara’da görülmeye başlanmasıyla ilgi Akdeniz ve Ege’ye kaydı. Marmara’da kiralama yapmaktan kaçınmaya başladılar. Marmara’da yazlığı olanlar bile bu yıl farklı bölgeleri gitmeyi tercih ediyor” diye konuştu. 

Havuz olmazsa olmaz

Koronavirüs döneminde tatil yapmak isteyenlerin villa kiraladığını kaydeden Başaran, “Zaten korona nedeniyle iki yıldır villara ilgi artmıştı. Böylelikle aileler kalabalığa karışmadan bir tatil yapmayı istiyorlardı. Müsilajla birlikte bu villalarda özellikle havuz olup olmadığı daha önemli hale geldi. Özellikle Marmara’daki yazlıklar için havuz, olmazsa olmaz” ifadelerini kulandı.

20 bin TL’ye kadar çıkıyor

Başaran, villaların fiyatları hakkında ise şunları söyledi: “Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok olanağa göre evin fiyatı değişiyor. Ancak dört kişilik bir aile için günlük ortalama 500 TL’den başlıyor 10.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20.000 TL’ye kadar ulaşan evler bulunuyor. Uzun süreli rezervasyonda indirimler olabiliyor.”

Sezonluk 2 milyon

En çok Bodrum’dan kiralık villaların sorulduğunu aktaran Başaran, “Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Bitez başta olmak üzere Bodrum, büyük ilgi görüyor. Çiftler, aileler, kabalık akrabalar ya da arkadaşlar grupları kendilerine göre bir villa seçebiliyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise ortalama 25.000 TL’den 300.000 TL’ye kadar değişiyor. Bazı villalarda ise aylık 750.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Sezonluk kiralama yapılmak istendiğinse 2 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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