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Murat Gözgü’ nün Yeni Şarkısı Dinleyicisi İle Buluştu

​​​​​​​Bu ne gitmeler Netd müzik'te yayınlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Aralık 2022 Perşembe 13:56
Murat Gözgü’ nün Yeni Şarkısı Dinleyicisi İle Buluştu
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Yayınlandığı gün itibariyle en çok dinlenen ve beğeniler arasında, İlk sırada yerini aldı.

Uluslararası bağımsız veri istatistiklerinden alınan bilgiler doğrultusunda, TÜRKİYEDE’ en iyiler Müzik Top 100 sıralamasında ve Şarkı Top 40 ilk sıralarında yerine aldı. İyi bir çıkış yakalayan sanatçının yeni projeleri merakla bekleniyor.

Kaynak

Söz-Müzik

Murat Gözgü ve Hakan Gülbiten imzalı eserin aranjesi Onur Aşar ’a ait. Senaryosunu Murat Gözgü’ nün yazdığı klip’in yönetmenliğini ise Serkan Şahin üstlendi.

Spotify

Murat Gözgü Kimdir?

Karizmatik şarkıcı 1983 Siirt doğumlu, İstanbul üniversitesi mezunu, hayatını İstanbul’da sürdüren, çeşitli yerlerde sahne alıp konserler vermiş söz müziği kendisine ait bir çok esere imza atmış MSG üyesi sanatçı POP, TSM, THM, arabesk, fantezi ve özgün tarzlarında şarkılar seslendirmektedir. Aynı zaman da söz yazarlığı ve bestecilik yapmakta ve bir çok tanınmış kişiye müzik alanında yardımcı olmuştur.

Youtube

Murat gözgü, Bu ne gitmeler isimli single çalışması MGM MÜZİK etiketi ile tüm dijital platformlarda.

Son Güncelleme: 08.12.2022 18:17
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