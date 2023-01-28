Murat Elmas:Kimse Yüce Kitabımıza Saygısızlık Yapamaz

BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN BÜTÜN KUR’AN DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDERİM

afer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı İş İnsanı Murat Elmas Gazetemizin genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi “Allah yüce kitabı Kur’an’da kendi kitabını kendisi koruyacağını zaten beyan ediyor. Peki biz neden bu protesto eylemini yaptık diye soracak olanlar olabilir . Zillete boyun eğmediğimizi ve bir Müslüman olarak sessiz kalmadığımızı haykırmak için buradayız. Bu Protesto Eylemini 1453 Zeytinburnu Derneği başkanı Recep keskin ile organize ettik. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) başkanı sayın Dilman Kaya ve Bağlı Dernek başkanlarımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederim.

Bizi yalnız bırakmayan siyasi parti İlçe bakanlarından Ak Parti İlçe başkanı A.Selami Delibalta’ya ,MHP ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu’na ,İyi Parti Zeytinburnu ilçe balkanı Erdinç Bayraktar’a ,CHP ilçe yöneticilerine teşekür ederim dedi.

ZEYDEF BAŞKANI DİLMAN KAYA ‘DA BİR KONUŞMA YAPTI

Değerli Basın Mensupları;

İslam; barış, kardeşlik ve hoşgörü dinidir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır.

Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın koruması altındadır.

Son günlerde İsveç ile Hollanda makamları tarafından Kutsal değerlerimize yapılan alçakça saldırının sonu hüsrandır.

İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır.

Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

İsveç ile Hollanda Makamlarının, Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen alçak eyleme izin vermesini protesto ediyor ve şiddetle kınıyoruz.

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