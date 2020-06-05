Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...

Fısatçılara Yazıklar Olsun

Özellikle son yıllarda yaşamın hızlandığı ilçelerde geçen sene 950 bin lira olan 193 m2 lik bir konut fiyatının bu sene 1 milyon 770 TL fiyat verildği görüldü. Bunun normal şartlar altında olmayacağını ifade eden bir çok geyrimenkul uzmanı mülk sahiplerinin bu tutumunun doğru olmadığını ifade ederek bu uzun sürede sektöre zarar veriyor. Kamu bankalarında 2.el konutları için % 0.74 oranı geçerli iken TOKİ'nin bünyesinde satışı yapılan konutlar için ise % 64 oranı ile bankaların kredi kullandırıldığı biliniyor.

Bu fırsatçılığın ne kadar devam edeceğini tahmin etmediklerini ifade eden bir çok yetkili yaşanan durumun sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini ifade ettiler.

Kaynak:İnşaat Emlak Dünyası Haber Merkezi