Muhtar’dan Anlamlı İki Davranış

MUHTAR ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLDU NE GÜZEL KARELER

Deprem bölgesinden Zeytinburnu ilçesine gelen çocuklarla bir an dahi olsa sorun ve sıkıntılardan uzaklaşmaları için önce tiyatroya götürdü,sonra Luna park’a giderek çarpışan araba dahil bir çok etkinliği çocuklar ile beraber yapan Zeytinburnu Telsiz Mahalle Muhtarı Edanur Menteş Arıbuğa’da adeta çocukluk günlerine dönerek çocuklar ile beraber güzel bir gün yaşadı.

BERAT GECESİNDE MAHALLEDE BULUNAN CAMİLERDE LOKUM DAĞITTI

Ramazan ayının müjdecisi olan Mübarek berat gecesinde Telsiz Mahallesinde bulunan Telsiz Çarşı Camii,Telsiz Hacı Alaettin Efendi Camii,Batı Trakya Vakfı Camii Seyyid Nizâm Camii ‘sinde ibadet etmeye gelen cami cemaatine ekibi ile beraber lokum ikram eden Mahalle muhtarı Edanur Menteş Arıbuğa hem yüze mahalle halkının berat gecesini tebrik etti hem de lokum ikram ederek güzel bir geleneği yaşatmış oldu.

MUHTAR GAZETEMİZE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

“Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 Saat 04.17 ve 13.24’de Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık. 10 İlimiz gibi benim şehrim olan Malatya bu depremden çok kötü bir şekilde olumsuz olarak zarar görerek etkilendi. Herkes gibi bizimde yüreğimiz yandı.

Maddi ve manevi elimizden ne geldiyse yaptık. Kısa bir süre önce deprem bölgesinden etkilenip Zeytinburnu’muza gelip yaşamaya çalışan çocuklarımıza yönelik de bir şeyler yapalım istedik.

Çocukların sosyal ve psikolojisine olumlu yönde etki edecek olan tiyatro,luna park ve benzeri bir çok yerde çocuklarımızı kısa sürede olsa sorun ve sıkıntı ortamlarından uzaklaştırmak istedik ve bunu yaptık. Evlatlarımızda,aileri de bizde çok mutlu olduk. Rabbim çocuklarımızı bir daha hiçbir acı yaşatmasın inşallah.

Diğer yandan Mübarek ramazan ayının müjdecisi olan Berat Gecesi nedeni ile de Telsiz Mahallemizde bulunan camilerimizde cami cemaatimize lokum ikram ederek berat gecelerini kutladık.

Biz sürekli iyi günde kötü günde mahalle halkımızın yanında olduk ve olacağız hep beraberiz dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)