Muhtar Mustafa Tur Dur Durak Bilmiyor ...

Safibey'in Ürünleri Muhtar Tur Sayesine Daha Değerli Hale Geliyor Ve Gelecek ...

Safibey Mahalle muhtarı Mustafa Tur daha önce Zeytinburnu ilçesinde yaşadığı dönemde Gazetemizin kurucusu ve imtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ile olan dostluğunu köyündü üretilen ürünlerin daha iyi fiyatlar ile değerlenmesi adına sık sık iyi fiyat verecek alıcıları köylerini beklediklerini ifade ederek çok sayıda yeni alıcıların köye gelip üreticlerin ürünlerine talip olmasını sağlamak adına İstanbul'da sahip olduğu dostlarının imkanlarını kullanan Muhtar Mustafa Tur'un samimi ve içten çalışmaları mahalle halkı tarafından da takdir ile karşılanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Safibey Mahalle (Köy) Muhtarı Mustafa Tur Gazetemize Şunları Söyledi :

"Öncelikle Gazetenizin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'in köyümüzün tanıtımı için yaptığı haberler için teşekkür ederim.

Amacım kendi tanıtımımı yapmak değil. Köylülerimiz zor şarlar altında sebze ve neyve üretimi yapıyorlar. Köyümüz İstanbul'a 1.5 saat mesafede yer alıyor.

İstanbul'daki sebze mevye alıcılarının üreticilerimiz ile temasa geçip ürünleri almalarını sağlamak adına dostarımızın medya imkanlarını köyümüzün yararına kullanıyoruz. İnşallah köylülerimiz bundan sonra ürünlerini daha iyi bir fiyat ile satacaklar" dedi.

Muhtar Mustafa Tur muhabirimize son olarak şunları söyledi: "İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times TV nin çok sayıda okuru ve takipçisi olduğunu biliyoruz. Eğer mümkünse Yayın grubunuzun imtiyaz sahibi Hüseyn Çetiner ve sizleri köyümüzde ağırlamak ve çekim yapmanız için bekliyoruz dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)