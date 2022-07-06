Muhsin Yazıcıoğlu sorusu Yalçın Topçu’yu ağlattı

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER) Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Aktürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kültür ve Turizm eski Bakanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyaret sırasında gündeme ilişkin düşüncesini açıklayan Topçu, “Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemlerini yok sayamaz. Ülkeler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve çıkarlar esastır. Aksi tutum ve davranış içinde olanlar, Türkiye’den misliyle karşılık görür.” dedi.

HER ALANDA TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE

Türkiye’nin İstiklal ve istikbaliyle ilgili tarihi hesap içinde olanların beslediği, bölücü, siyasi, ahlaki, ekonomik ve suç örgütlerine, milletin de, devletin de tahammülünün söz konusu olmadığını belirten Yalçın Topçu, şöyle devam etti:

“Türkiye, bunlara karşı içerde ve dışarda uluslararası hukukun kendine tanıdığı meşruiyet zeminindeki mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

PKK terör örgütünün, şalvarlı ve mekaplısını, kravatlı ve eteklisini, FETÖ kurmaylarını koruyan ve kollayan ülkelerin yöneticileri kendi başkentleri ve vatandaşlarının güvenliklerini büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıklarını iş işten geçmeden anlamalarını temenni ediyoruz.

Türkiye; yediden yetmişe Anadolu kiliminin bütün desenleri ile devleti yönetmesi için yetki verdiği ‘Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetinin yanında, ‘Her Alanda Tam Bağımsız Güçlü Türkiye’ hedefini gerçekleştirmeye kararlıdır.”

MUHSİN YAZICIOĞLU İLE SON GÖRÜŞME

Yalçın Topçu, ziyaret sırasında, şüpheli helikopter kazasında vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine gözyaşlarına hâkim olamadı.

Merhum Yazıcıoğlu ile hem Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) hem de sonradan kurdukları Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) birlikte görev yaptıklarını anlatan Topçu, şunları söyledi:

“Çağlayancerit belediye başkan adayımızın ısrarı üzerine Muhsin Başkan, Çağlayancerit’teki mitinge katılma kararı verdi. Ama benim gönlüm razı değildi. Çağlayancerit küçük bir yerdi, büyük yerleri kazanmamızın daha önemli olduğunu söylemiştim ama Muhsin Başkan, belediye başkan adayımızı kıramayıp söz verdiği için Çağlayancerit’e gitmişti. Ben de farklı illerdeki çalışmalardaydım. TGRT Çağlayancerit mitingini canlı veriyordu. Miting sonrası binmek üzere helikoptere giderken kendisini aradım, işte o helikoptere doğru yürüdüğü görüntüdeki telefonla konuştuğu kişi bendim. Meğerse son görüşmemizmiş…”