banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Oldu
Son Dakika
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman...
TEMA İSTANBUL Bilge Plus Kitap ve Kırtasiye Hizmetinizde
TEMA İSTANBUL Bilge Plus Kitap...
Medyum Behçet: Türkiye’nin en iyi Medyumu Kimdir?
Son Dakika
Medyum Behçet: Türkiye’nin en iyi...
Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı Seminerleri Pandemi Ortamında da Devam Ediyor …
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı...

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 235.3 Arttı

2020 yılında, İstanbul’da tahsil edilen 407 milyar TL genel bütçe gelirinin yüzde 94.3’ü vergi gelirlerinden sağlandı. Vergi geliri yüzde 26.4 yükseldi; gelir vergisi tahsilatı yüzde 5.6 düştü, kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 47.2 arttı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yüzde 53.3 arttı; en yüksek artış yüzde 235.3 ile motorlu taşıtlarda gerçekleşti. Tahsil edilen para cezaları, bir önceki yıla göre, yüzde 29.3 artarak 6.4 milyar TL’ye ulaştı. Aralık ayı itibariyle, İstanbul’da gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısı 735 bine ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 09:31
Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 235.3 Arttı
banner171

İBB İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği Ocak 2021 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Aralık ayı sonu itibariyle, 2020 yılında, İstanbul’da gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

407 milyar TL genel bütçe geliri 

2019 yılında tahsil edilen 327 milyar TL genel bütçe geliri, 2020 yılında, yüzde 24.4 artışla 407 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde, İstanbul dışında kalan illerden tahsil edilen bütçe geliri ise yüzde 13,8 artarak 593 milyar TL’ye çıktı.

Genel bütçe gelirlerinin yüzde 94.3’ü vergiden

2020 yılında tahsil edilen vergi geliri, İstanbul’da yıllık yüzde 26,4 artarak 384 milyar TL; İstanbul dışında kalan illerin toplamında, yüzde 21.5 artarak 449 milyar TL oldu. Genel bütçe gelirlerinin, İstanbul’da yüzde 94,3’ü, İstanbul dışındaki illerde yüzde 75.7’si vergi gelirlerinden tahsil edildi.

Gelir vergisi tahsilatı yüzde 5.6 azaldı

Gelir vergisi tahsilâtı, yıllık yüzde 5.6 azalırken kurumlar vergisi tahsilâtı yüzde 47.2 arttı. Gelir vergisi tahsilâtı 82 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilâtı 58 milyar TL olarak gerçekleşti. Dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ise yıllık yüzde 30.8 artarak 38 milyar TL tahsil edildi. 

ÖTV, motorlu taşıtlarda yüzde 235.3 arttı

Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV), vergi gelirleri içindeki payı yüzde 24.2 olarak gerçekleşti. ÖTV geliri yıllık yüzde 53.3 arttı. Özel Tüketim Vergi gelirinde en yüksek artış, yüzde 235.3 ile motorlu taşıtlarda gerçekleşirken yüzde 36.4 ile petrol ve doğalgaz ürünleri, en yüksek paya sahip oldu. Vergi geliri, yıllık, alkollü içkilerde yüzde 8.5, tütün mamullerinde yüzde 46,6 yükseldi.

3.6 milyar TL idari para cezası 

Tahsil edilen para cezaları yıllık yüzde 29.3 artarak 6.4 milyar TL’ye ulaştı. Para cezalarının yüzde 56.1’i idari para cezalarından, yüzde 36.3’ü vergi cezalarından, yüzde 6.6’sı diğer para cezalarından ve yüzde 1’i yargı cezalarından tahsil edildi. 2020 yılında idari para cezalarının tahsilâtı yüzde 97.8 artarken vergi cezalarının tahsilatı yüzde 16.6 azaldı. 

GMSİ mükellef sayısı 735 bin

2020 yılı Aralık sonu itibariyle, İstanbul’da katma değer vergisi (KDV) faal mükellef sayısı 876 bine, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellef sayısı 735 bine, gelir vergisi faal mükellef sayısı 546 bine, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı ise 348 bine ulaştı.

Mali İstatistikler Ocak 2021 Bülteni hazırlanırken,  Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yararlanıldı.

İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Ekonomi Bülteni Mali İstatistikler Ocak 2021 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

Son Güncelleme: 21.01.2021 09:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Film Gibi Bir Klip
Film Gibi Bir Klip
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Oldu
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Oldu
Plan Çalıştayında Ulaşımın Geleceği Konuşuldu
Plan Çalıştayında Ulaşımın Geleceği Konuşuldu
İbb'den 30 Bin Öğrencinin Evine Kırtasiye Seti
İbb'den 30 Bin Öğrencinin Evine Kırtasiye Seti
Dikkat Edilmezse, Doğalgaz da Zehirleyebilir
Dikkat Edilmezse, Doğalgaz da Zehirleyebilir

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169