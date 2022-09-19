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Motor Tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş Anısına Yarıştı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4.ayağı Balıkesir Gönen’deki Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 16:05
Motor Tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş Anısına Yarıştı
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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Haydar Baş anısına yapılan yarışları Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş da takip etti.

Organizasyona destek veren iş insanı Hayri Baş, “Merhum babam adına bu sene ikinci kez bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Türkiye’nin her yerinde bu organizasyonlar olmalı”

Yarışma etaplarından birinin startını veren ve kendisi de bir motor tutkunu olan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Türkiye’de hobilerimizi unuttuk, şartlar zorlaştı. Dünyanın geldiği noktaya göre Türkiye daha ekstrem bir zorluk yaşıyor. Bu tip fırsatlar özellikle çocuklar için önemli. Yeni neslin bu işe ayak uydurması lazım. Bu tür organizasyonlar Türkiye'nin her yerinde olmalı, bunun yanında ciddi anlamda teşviklerin de olması lazım” dedi.

“Bugün özel bir gün”

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ise “Motokros branşının en güzel yapıldığı ve sporcuları en fazla geliştirici performansla yapıldığı alanlardan bir tanesindeyiz. Bugünü özel kılan, sporcularımızı mutlu eden kısım da yarışların kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Haydar Baş anısına yapılıyor olması" derken Milli Motosikletçi ve motosiklet eğitmeni Şakir Şenkalaycı da “Yarışları değerli büyüğümüz Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlediğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Dünya şampiyonu bu pistlerden çıkacak”

Türkiye şampiyonasında MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında mücadeleler yaşandı.

Dereceye giren sporcuların ödül törenine de katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş 65cc kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Baş, “Bu güzel organizasyon hepimiz için hayırlar getirsin. Başta Türkiye Motor Sporları Federasyonu Başkanı İlyas Yunus Uçar beyfendiye, Şakir Şenkalaycı hocamıza ve kıymetli ağabeyim Hayri Baş beyefendiye bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. İnşallah benim de en önemsediğim kategori bu çocuklar… Bu çocukların Gönen'de başlayan hikayeleri dünya pistlerinde devam edecek, yeni şampiyonlar Türkiye'den çıkacak diye umut ediyoruz. Federasyona ve çocuklarımıza başarılar diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Organizasyonun sonunda BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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