‘Mor Otobüs’ Hatay’da

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de deprem bölgesindeki kadınların yanında. İBB ve iştirak şirketleri, kadınlar günü için ayrılan bütçelerini deprem bölgesine hijyen paketi göndererek değerlendiriyor. Yenikapı Afet Yardım Toplama Merkezi’nde bir araya gelen İBB ve iştirak şirketleri çalışanı kadınlar tarafından, “Deprem bölgesindeki kadın kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Birlikte güçlüyüz” denilerek, hijyen paketleri özenle hazırlandı. Deprem bölgesinde temel ihtiyaç olan hijyenik pedden şampuana kadar birçok ürünün yer aldığı kutulara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlik ve beraberlik mesajı da eklendi.

“İSTANBULLU KADINLAR YANINIZDA”

İmamoğlu mesajında, “Kıymetli Kadınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, İBB çatısı altındaki kadın çalışanlarımıza hediyeler sunuyoruz. Değerli mesai arkadaşlarım bu yılki hediyelerini, sizlere hijyen paketi olarak ulaştırma kararı aldılar. Bu paket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın çalışanlarımızın sizlere armağanıdır. Bu vesileyle kadın mesai arkadaşlarımın, İstanbullu kadınların selamlarını ve dayanışma duygularını sizlere iletmek istiyorum. İstanbullu kadınlar ruhen, fikren ve bedenen sizlerin yanındadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, geleceğe umut ve güvenle baktığımız daha güzel günlerde, büyük bir coşkuyla kutlayabilmek ümidiyle… En içten sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Hazırlanan paketler, 8 Mart’ta Samandağ, İskenderun ve Antakya’daki Çadır kentlerde yaşayan kadınlara teslim edilecek.

KADIN MERKEZLERİ

Öte yandan yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda Samandağ ve Hatay merkezde İBB Kadın çadırları kuruluyor. Çadırlarda kadınlara yönelik psikolojik destek, sosyal destek, sağlık danışmanlığı, anne bebek danışmanlığı, hukuki danışmanlık, atölye çalışmaları gibi hizmetler sunulacak. İhtiyaca yönelik olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve içinde diş macunu, diş fırçası, şampuan, ped, sıvı sabun, traş köpüğü, traş bıçağı, tırnak makası, tarak, saç fırçası, kâğıt mendil ve tekli sabundan oluşan hijyen çantaları, bölgeye gönderilen Mor Otobüs ile dağıtılacak. Mor Otobüs, bölgedeki kırsal alanlara da giderek ihtiyaçlara yönelik hizmet sunacak.

MOR NOKTALAR KURULUYOR

Ayrıca Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzalanan mutabakat metni ile Mor Yerleşkeler kurulacak. Şiddetten arınmış güvenli alanlar olan Mor noktalarda; her yaş grubuna yönelik psikososyal destek sağlanacak. Kadın sağlığı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitimler verilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)