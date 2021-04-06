banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1421
ALTIN
456.349
DOLAR
8.1455
STERLİN
11.2542
EURO
9.6545
Montrö Bildirisine İmza Atan 10 Emekli Amiral Gözaltına Alındı
Son Dakika
Montrö Bildirisine İmza Atan 10...
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız’
Son Dakika
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi...
Şifresiz Bir Dijital Dünya Mümkün mü?
Şifresiz Bir Dijital Dünya Mümkün...
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...

Montrö Bildirisine İmza Atan 10 Emekli Amiral Gözaltına Alındı

104 Emekli Amirale soruşturma başlatıldı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 10:04
Montrö Bildirisine İmza Atan 10 Emekli Amiral Gözaltına Alındı
banner171

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçildi. Bu sabah saatlerinde bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yaş durumları nedeniyle Emniyet'e müracaat etmeleri istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan emekli amirallerin Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal olduğu belirlendi.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey'in ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı:

"04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "103 amiralden montrö bildirisi" başlığı altında yayımlandığı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir.

Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve bir tarikatta görüntülenen cübbeli-sarıklı tuğamirale tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi, Ankara’da tansiyonu yükseltti. Bildiride kullanılan ifadeler, muhtıra çağrışımı ve demokrasi dışı arayış olarak yorumlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum Yapan Annenin Tüm İhtiyaçları Bir Pakette
Doğum Yapan Annenin Tüm İhtiyaçları Bir Pakette
Malatyalılar Günü Hikayesi
Malatyalılar Günü Hikayesi
Ağva'ya Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmeye Devam Edeceğiz!..
Ağva'ya Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirmeye Devam Edeceğiz!..
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız’
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız’
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169