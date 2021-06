Modern Dokunuşla & Klasik Halılar

Klasik Halı Desenleri

Desenler klasik halıların en belirgin özelliklerindendir. Her türlü eşyaya uyum sağlayabilen renk kombinesi sayesinde yer yadırgamadan kullanılabilecektir. Klasik halı ölçüleri salonlara oturma odalarına ve arzu edilen her yere uyabilecek özelliklere sahiptir. Bulunduğu mekanın değerini yükselten dokusu, etnik desenleri ve doğal renkleriyle büyük beğeni kazanmaktadır. Yıllar geçse de klasik halı sevgisi geçmeyecektir. Klasik halının kullanıcının gözdesi olmak en güzel ödülüdür. Hali.net özel dokulu, renklerin en güzel kombini olarak üretilmiş klasik halıların sergilendiği en yakın adrestir. Günün her saati ziyaret edebilir seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Klasik Halı Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?

Halı seçimi her zaman özen isteyen bir uğraştır. Fakat klasik halı seçimi ayrıca önem taşımaktadır. Kullanılacağı alan, kullanıcı zevki ve halı desenleri çok önemlidir. Özel dokulu ve muhteşem renklerle değerini almış klasik halıyı koltukların altında bırakmak haksızlık olacaktır. Bu nedenle halının tüm özelliklerini göz önünde bulundurabilecek boyutlar tercih edilmelidir. Her ne kadar klasik halı dense de modern dokular ve teknoloji tekniklerinden yararlanarak modernize dokunuşlar ihmal edilmemektedir. Desenleri yok edecek kullanım şeklinin zararları kadar büyük alanlara çok küçük ebatlı halı kullanmakta doğru olmayacaktır. Çünkü bu şekil kullanımda da halının güzelliği mekanın büyüklüğünde kaybolabilecektir. Her şekilde halı ölçüsü çok hem de çok önemli bir ayrıntıdır.

Klasik Halı Fiyat Değerlendirmesi

Klasik halı fiyatları, dokuma özellikleri, halı ebatları, ana malzemeye göre değerlendirilmektedir. Klasik halı değeri el dokuması ya da makine dokuması oluşuna göre de farklılık göstermektedir. Bulunduğu mekana değer katan, kök boyaların renk verdiği yünler ve ipeklerle dokunan klasik halıların değeri tartışılmaz. Hali.net adresini ziyaret ederek bir birinden özel klasik halıları görebilir sipariş verebilirsiniz. Halınız en kısa zamanda güvenli ödeme ücretsiz kargo ve yaza özel %50 indirimle kapınıza kadar gönderilecektir.