Miniklerden Büyüklere “Hayvanları koruyun” Uyarısı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri ile İSTOÇ İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, barınağı ziyaret etti. Bu özel günde Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de çocuklara eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Çok önemli noktalara geldik

Hayvanların korunmasına yönelik duyarlılığı artırmak için bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak bu konuya önem gösteriyoruz ve can dostlar için elimizden geleni yapıyoruz. 15 yıl önce başlayan serüven bugün çok önemli noktalara geldi. Burada adeta bir hayvan hastanesi barındırıyoruz. Tedavisini ve bakımını yaptığımız hayvanlarımızı aldığımız noktaya geri bırakıyoruz. Biz her geçen gün ihbar telefonlarının ve duyarlılık sayılarının arttığını görüyoruz. Bu anlamda çok güzel bir nesil yetişiyor. Özellikle çocuklarımızın da duyarlığı çok yüksek.” dedi. Özdemir, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bugüne kadar 7 bin 715 hayvanın tedavisinin yapıldığını, 748 hayvanın kısırlaştırıldığını, 422’sinin aşılandığını ve 110’unun da sahiplendirildiğini belirtti.

Hayvanları beslediler

Programda Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, barınakta faaliyetlerin yanında sokak hayvanlarının beslenmesinden sahiplenmesine kadar farklı konularda bilgiler verdi.Çocuklardan bir kısmı can dostlarını kucağına alıp sevgisini gösterirken bir kısmı da eliyle onlara mama yedirdi. Büyüklerine seslenen minikler, hayvanların korunmasına yönelik “Kontağı çevirmeden kaputa vur”, “Yolda hızlı araç kullanma” ve “Yaralı ve hasta hayvanları ihbar et” şeklinde mesaj verdi.

Öte yandan gün içinde Hasan Nail Canat Kültür Merkezi’nde farklı etkinlikler düzenlendi. Sokak hayvanlarının barınma, tedavileri hakkında brifing verilirken yaralı ve hasta hayvan ihbarı yapan hayvanseverlere teşekkür mektubu ve hediye gönderildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



