Minibüsçülerden İmamoğlu'na ‘Taksi’ Teşekkürü

İMAMOĞLU: BU İŞİ TIKAYAN AKLIN SAHİP ÇIKMA ÇABASI UCUZ SİYASET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 1 Aralık 2022’de oy çokluğuyla aldığı kararla, ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine onay vermişti. Yıllardır bu kararı bekleyen minibüs-dolmuş esnaf odaları ve derneklerine üye bir grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Pendik’te bir araya geldi. Bölge trafiğini rahatlatacak “Kavakpınar Alt Geçidi”nde incelemelerde bulunmak için Pendik’e gelen İmamoğlu’nu çiçekle karşılayan gruptan Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, “Minibüsçü esnafı için UKOME’DEKİ yaptığınız çalışmalardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz çok. Allah razı olsun sizden. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Pendik /İstanbul

“UCUZ SİYASETE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI ALET EDİYORLAR”

İmamoğlu’nun Yılmaz ve arkadaşlarına verdiği yanıt, şöyle oldu:

“Bu bizim işimiz. Biz de neticede memleketin, devletin bir kurumuyuz. Bizden sonra, ‘Ya biz bir de gidelim Cumhurbaşkanı'na teşekkür edelim’ diyorlarsa o ayrı. Gitsin, etsinler. Ama bu siyaset, çok kötü bir siyaset. Bu iş, UKOME’nin işi. Bak bu işi aylardır, yıllardır hazırlıyoruz. 3 yıldır bu işe çalışıyoruz. Odalarınızla konuşuyoruz. Minibüsçü esnafının zorluğunu biliyoruz. Bunların değişmesi gerektiğini biliyoruz. Bu, bugün müydü? Kaç senedir konuşuluyor değil mi? 10 senelik mesele. Niye biz değiştirdik? Niye biz bunu yaptık son 2-2,5 senede? Samimiyet, sizi dinlemek ve bu işin gerçekliği. Bir beklentimiz mi var? Yok. Önemli olan, sorunu çözmek. Bu işi tıkayan akılın, biz bu işi çözdükten sonra, mecbur kalındıktan sonra, -ki taksiye de ihtiyaç var bu şehirde, bunu hepimiz biliyoruz- buna sahip çıkmaya çalışmasını ben ucuz siyaset olarak görüyorum. İstanbul'da bazı siyasiler, ucuz siyasete kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı makamını bile alet ediyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı’nın, buradaki bütün AK Partilileri sıradan bir fırçalaması lazım, ‘Siz beni bu işe nasıl alet edersiniz’ diye.”

“İMAMOĞLU SEÇİMİ KAZANDI DİYE, UKOME’YE 3-5 TANE SANDALYE İLAVE ETTİLER”

İmamoğlu, Yılmaz’ın, “Minibüs esnafı olarak uzun yıllar mağduriyet yaşadık. Gerçekten çok zorluklar çektik. Evimizi geçindiremez, senetlerimizi ödeyemez hale geldik. Araçlarımızın birçoğunun zaten bankada senetleri var, ödeyemiyor hala. Burada emeğiniz büyük. Emeği olan kim varsa, nokta kadar emeği varsa da Allah razı olsun” şeklindeki sözlerine de “Herkes emek verecek. Neticede zaten UKOME, Büyükşehir Belediyesi’nin kurumu. Yani bu Cumhurbaşkanlığı’na bağlı değil. Kimse şaşırmasın. Bu, Büyükşehir Belediyesi’nin bir kurumu. Bunun kapsayıcı akla dönüşmesi için de orada temsilciler var. Bak sizin de bir temsilciniz var. Her ne kadar sizi temsil etmiyorsa da sadece taksi plaka sahiplerini temsil ediyorsa da Taksiciler Odası Başkanı da orada sizin temsilciniz. Günün sonunda, orada bir UKOME var. UKOME, Büyükşehir Belediyesi’nin. Sadece, Ekrem İmamoğlu burada seçimi kazandı diye, oraya 3-5 tane sandalye ilave ettiler. Çoğunluğu ellerine aldılar, sözüm ona. Hani, ‘indir-kaldır muhabbetine’ döndü UKOME'de oy kullananlar. Ama o da çözülecek. Kaldı 5-6 ay Allah'ın izniyle” yanıtını verdi.

YILMAZ’DAN İMAMOĞLU’NA “DEDİM Kİ; BÜYÜK CESARET…”

İmamoğlu, Yılmaz’ın, “Başkanım, geldiğiniz ilk gün de UKOME’ye taksi konusunu zaten taşımıştınız. Ben kendi içimden şu konuyu geçirdim. Dedim, ‘Ya vallahi büyük cesaret.’ Çünkü taksiciler, bizden daha büyük bir camia. Bu katkılarınız için teşekkür ediyoruz” sözlerini de “En büyük kim biliyor musun? Millet. -Allah ayrı. Yaradan, en büyük.- Milletin üstünde kimse yok; ne bir makam, ne bir kişi, ne bir grup taksi. 16 milyon insanımız var. 16 milyon insanımız ihtiyacını düşüneceğiz. Orada sıralama yaptık. Önce, 16 milyon insanımız. Sonra, taksi şoförü, esnaf. On binlerce insan direksiyonun başında. Sonra plaka sahibi. Sermaye koymuş, onu da yok saymıyoruz. Ama sırası üçüncü” şeklinde yanıtladı.

UKOME NEDİR?

Büyükşehir Belediyelerinde bulunan bir birim olan UKOME, yasaya dayanarak büyükşehir belediyesi bünyesinde ulaşım ve trafiği düzenlemekle, yolcu taşıma ücretlerini belirlemekle ve toplu taşıma hatlarının güzergahlarını planlamakla ilgili kararlar alır.