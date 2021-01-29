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Minibüs Ve Dolmuşların Taksiye Dönüşümü 5. Kez Ukome Gündeminde

İBB’nin, şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik olarak 5. kez UKOME gündemine getirdiği 1000 taksi projesi, değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi. Toplantıda, İETT bünyesine katılan özel halk otobüsü ile erguvan otobüslere yeni plaka verilmesi ile şehir genelindeki kasislere standart getirilmesine yönelik teklifler de kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2021 Cuma 09:33
Minibüs Ve Dolmuşların Taksiye Dönüşümü 5. Kez Ukome Gündeminde
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2021 yılının ilk toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, İBB’nin, şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik olarak 5. kez UKOME gündemine getirdiği; 750 minibüsün ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi ele alındı. Bakanlık temsilcilerinin alt komisyondaki görüşmenin tamamlanması talebi doğrultusunda, teklif oy birliğiyle değerlendirilmek üzere yeniden alt komisyona havale edildi. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 250 taksi dolmuşun ayrılarak kabul edilmesini, minibüslerin taksiye dönüşüne sıcak bakmadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği UKOME toplantısında, 5 bin yeni taksi önerisi ile dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası tekliflerini ayrı ayrı gündeme sunulmuş, her iki teklif de Bakanlık ve Esnaf Odası temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedilmişti.

İETT BÜNYESİNE KATILAN OTOBÜSLERE YENİ PLAKA

UKOME toplantısında; İETT bünyesinde Özel Taşımacı İşletme Sistemi kurulması nedeniyle, İstanbul Ulaşım AŞ ve Özel Halk Otobüslerinin plakalarının değiştirilerek seri plaka verilmesini içeren teklif de oy birliğiyle onaylandı.

KASİSLERE STANDART GETİRİLDİ

UKOME’de onaylanan bir diğer teklifle, İstanbul genelindeki yollarda bulunan ve zaman zaman şikayetlere, davalara sebep olan kasislere standart getirilmiş oldu. İstanbul genelinde uygulamaları yapılan ve yapılacak hız kesici uyarı bandı ve yükseltilmiş yaya geçidi elemanlarının KGM Trafik İşaretleri El Kitabında belirtilen standarda uygun olarak düzenlenmesiyle ilgili teklif, oy birliğiyle onaylandı. Alınan kararla kent genelindeki uygulamalarda bütünlük ve standart sağlanacak. Böylece teknik ve hukuki sorunlar giderilecek.

ESENLER OTOGARI’NA TAKSİ DURAĞI YAPILACAK

Esenler Büyük İstanbul Otogarı’nın dört köşesine taksi durağı konulması teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Otogarı işleten İBB Boğaziçi Yönetim AŞ Büyük İstanbul Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, taksi duraklarının İBB tarafından işletileceğini ve uygulamanın vatandaş ile taksici mağduriyetlerini gidereceğini söyledi.

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