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Milliyet Arkeoloji ve İş Sanat'tan Zeugma'da Kültürel Miras Buluşması

Milliyet Arkeoloji ve İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları'nın dördüncüsü Gaziantep'te düzenlendi. Etkinlik kapsamında Zeugma Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay'ın eşliğinde Zeugma Mozaik Müzesi ve antik kent ziyareti gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 17:36
Milliyet Arkeoloji ve İş Sanat'tan Zeugma'da Kültürel Miras Buluşması
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Milliyet Arkeoloji dergisi, kültürel mirasın tanıtılması için çalışmalarına devam ediyor. 18 sayıyı geride bırakan dergi, İş Sanat'la birlikte düzenlediği ve "Kültürel Miras Buluşmaları" adı verilen etkinliklerini de sürdürüyor. Patara, Stratonikeia ve Teos antik kentlerinde gerçekleştirilen Kültürel Miras Buluşmaları'nın dördüncü durağı Gaziantep oldu.

Etkinlik kapsamında Gaziantep'te, ilk olarak Zeugma'nın simgesi "Çingene Kızı" mozaiğinin de yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi ziyaret edildi. Prof. Dr. Kutalmış Görkay'ın eşliğinde müzede düzenlenen turun ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti de yine Görkay'ın anlatımı ile gezildi. Görkay, başta mozaikler olmak üzere antik yerleşimin tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Program kapsamında Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü de gezilerek faaliyetler hakkında bilgi alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Panorama Müzesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de katkı verdiği etkinliğe Milliyet Arkeoloji Kulübü üyeleri de katıldı. Organizasyon ikinci gününde Gaziantep savunmasının anlatıldığı Panorama 25 Aralık Müzesi ziyareti ile devam etti. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer alan, M.Ö. 2. binin ortalarından itibaren Hititler tarafından kullanılan Yesemek Heykel Atölyesi de ziyaret edildi. 500'den fazla heykel taslağının yer aldığı atölye, açık hava müzesi olarak hizmet veriyor.

Gaziantep ziyaretine, derginin ekim ayında yayımlanacak olan 19. sayısında yer verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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