Millet Aş Derdinde Siyasiler,Kavga …

İktidar partisi temsilcileri ve bazı bakanların muhalefet parti yöneticileri için yaptıkları konuşmaları görünce tüylerim diken diken oluyor neden mi?

İktidar partisi genel başkanının konuşmalarını izleyince anlamakta zorlanıyorum…

Çünkü CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü iken O ZAMANKİ hükümetlerin popülist politikaları ile 37 yaşında insanları emekli ettiği bir dönemde kurumun sağlıklı bir hizmet verebilmesi mümkün mü ?

Şu an Ak Parti hükümeti sağlıklı bir yönetim modeli uygulamazsa SGK genel müdürü ne yapabilir ?

SGK genel müdürü’nün başarısı ve başarısızlığı tek kelime ile hükümete bağlı olduğunu herkes bildiği halde son on yılda her hafta mutlaka CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buranın genel müdürü ilken yaşanan sorunlardan dolayı eleştirilmesi bana adil,doğru ve ahlaki gelmiyor.

Çünkü Ak Parti popülist hareket etse ve insanları 37 yaşlında emekli etse SGK MÜDÜRÜ ne yaparsa yapsın kurumuna hizmet yaptırabilir mi ?

Ak Partili yöneticiler bunu bildiği halde sadece en güçlü rakiplerini zor duruma düşürmek için 25 sene önce SSK müdürü olan şu an ki CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmelerinin sorunları cözmeye bir katkısı yok.

Ak Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na sen iyi bir ana muhalefet partisi lideri olsaydın 10 senedir bir çok seçim yapıldı, bizi yener iktidar olurdun demeleri baştan sona kadar yerinde ve haklı bir çıkıştır.

Rakip İttifak’a illet zillet demenin ülkeye bir yararı yok… İsterim ki siyasi parti genel başkanları hal,hareket ve konuşmaları ile halka örnek olacak konuşmalar yapsın. Ancak konuşulan dil örnek olmaktan çok ama çok uzak.

Politikacıların kin ve nefret ekmenin yerine sevgi, huzur ve barış ekmeleri gerekmez mi ?

Ancak son 5 yıldır (15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir hafta hariç) Ak Parti’li yöneticilerin ve bakanların yaptığı konuşmalar hiç de birliğimize hizmet etmiyor.

Biraz fazla oy alacaksınız diye ALLAH Aşkına toplumu birbirine düşman etmeyin. Yarın sizin menfaatlerinize uyar bugün kavga ettiğiniz parti ile dost olursunuz ama birbirinde soğuyan halkı daha dost etmeniz zor olur etmeyin eylemeyin.

Ak Parti Genel başkanının sık sık benim polisim, benim askerim, benim valim demesine bazı bakanlarda katıldı. Örneğin Süleyman Soylu’nun da aynı dili kullanması hoş değil. Polis, asker, vali,kaymamak ve diğer tüm kamu çalışanları A veya B partisi genel başkanının veya bir bakanın değil halkımızın tamamınındır. İktidar bu dili yaygınlaştırsa muhalefet de kalkar kamu çalışanlarımıza iktidarın militanısınız der. Bu dile ve gereksiz tartışmalara hiç gerek yok.

MUHALEFETİNDE DİLİ İYİ DEĞİL..

Tarih boyunca Valiler, bakanlar,ve diğer idarecilerin tamamı her zaman hükümet kim ise onun emir ve talimatlarını yerine getirmişlerdir.Hiçbir iktidar döneminde bir vali veya kaymamak hükümete kafa tutmamıştır.Tutmaması da gerekir zaten.

CHP’nin kamu çalışanlarımıza ”SİZ AKP NİN MİLİTANISINIZ “ demesi kabul edilebilir değil. Zaten hükümette bunun doğru olmadığını gördüğü için CHP’yi eleştirmeye başladı.

CHP kamu çalışanlarına militan diyeceğine ben iktidar olayım valileri ve diğer kamu görevlerini ben atayayım demesi gerekirken halkın derdine derman olmayan konularda söz söyleyip hükümete malzeme vermesi sadece hükümetin işine yaramaz mı ?

YARGI ZATEN DAVA YÜKÜ ALTINDA EZİLMİŞKEN AK PARTİ GENEL BAŞKANININ KAMU ÇALIŞANLARI “AKP”NİN MİLİTANIDIR DEDİĞİ İÇİN KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA DAVA AÇIN DİYEREK BASIN ÖNÜNDE SÖZLÜ TALİMAT VERMESİNDEN SONRA DAVA AÇMAYACAK KAMU YÖNETCİSİ ÇIKAR MI ACABA ?

Bu fakir dilinin döndüğü,aklının yettiğince kendi çapında adaletin tesisi için çaba harcama gayreti içindedir.

Bakınız 2015 Yılının Mart ayında Başakşehir Belediye meclis toplantısında darp ve saldırıya uğradım.

Ceza davsı açtım ve haklı bulundum. Saldırıyı yapan kişi öldüğü için onun hakkında da dava düştü.

Ancak hellallik dilemedikleri için açtığım dava varisler hakkında devam ediyor. Basit bir tazminat davası bu ülke de 7 yılda sonuçlanmıyorsa milyonlarca kamu çalışanına (onbaşı çavuşlar dahil) Ana muhalefet liderine dava açın denilmesi yargının yükünü ne kadar artırır bu düşünüldü mü acaba ?

Yargımız bu basit ve talimat ile açılan yasak savma babında ki davalar ile uğraşacağına gerçekten adalet bekleyen bir dava ile uğraşsa daha adil olmaz mı ?

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ülkedeki bütün kamu çalışanlarının başı olduğu için tek bir dava açsa bu daha makul mantıklı ve iyi değil midir?

Düşünüyorum ben bir vali olsam ülkenin en tepe yöneticisinin dava açmanın zamanı geldi geçiyor diyerek bütün ulusal medyada açık ve sözlü bir talimatına rağmen HİÇ BİR VALİ Ben dava açmıyorum diyemez.

CHP ve Ak Parti ülkemizin en büyük iki siyasi partisidir. Onlar tartışır ve bir birlerini en sert şekilde eleştirebilirler. Bu demokrasinin bir gereğidir. Ama ülkenin yöneticilerinin basın önünde hepiniz hemen dava açın zamanı geldi geçiyor demesini 50 yaşındaki bir gazeteci olarak ilk kez gördüm ve duydum.

SİYASİLER NEDEN BİRBİRLERİNİ ŞEYTANLAŞTIRIYOR ANLAMIYORUM…

Cidden sorun ve sıkıntılarımız çok ama çok büyük hakimlerimizin savcılarımızın işleri başlarından aşkın.Bir de iki partinin birbirlerine sataşmaları adına açılan veya açılacak olan bilerce dava harcayacakları zamanı neden adalet bekleyen bir dosya için harcamasınlar ?

Konuyu uzatmak istemem ama CHP genel başkanını bazı kamu çalışanları için AKP’nin militanı demesi ve buna karşında Ak Parti genel başkanında bu söze muhatap olan herkes dava açsın çıkışının ÜLKEMİZE, HALKIMIZA NE YARARI VAR ALLAH AŞKINA ?

CHP’Liler medyada konuştu Ak Partililerde cevaplarını verdiler burada bitsen bu iş daha iyi değimli ?

SON SÖZ: Siyasiler böyle hesapsız kitapsız kavga dili kullanırsa acaba sıradan bir seçmen diğer rakip partiler için ne yapmaz acaba ?

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner