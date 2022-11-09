MHP Meclis Üyesi Gökhan Arslan, CHP'lilere Çok Sert Tepki Gösterdi...

Güngören Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Alaettin Aktay'ın konuşmasında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye vatan haini demesi üzerine MHP Meclis Üyesi Gökhan Arslan çok sert tepki gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Mecliste söz alan MHP Meclis Üyesi Gökhan Arslan; "Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisine ihanet içindedir diyen bir zihniyetin bu mecliste yer alması bile ayıptır. İddaa ettiğiniz şeylerin altını doldurun. Bizler kimi ihanet etmişiz? Polise, askere mermi atanlarla mı beraber hareket etmişiz. Biz bu memleketin bekası için mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisini ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hangi suçla vatan haini ilan ediyorsanız bunu çıkıp açıklayacaksınız. Bunu açıklamazsanız şerefsizsiniz, namussuzsunuz" dedi.

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